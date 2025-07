Preta Gil criou coleção plus size com mineiro Victor Dzenk

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

“A Preta é como a cauda de um cometa. Onde ela passa, te ilumina, joga pra cima. Ela te dá a mão e você vai junto. Devo muito a ela”, afirma o estilista mineiro Victor Dzenk. Por quase uma década, a partir de 2009, ele vestiu Preta Gil, na vida e no palco. Os dois chegaram a criar uma coleção juntos, “Preta Gil por Victor Dzenk”, lançada no Minas Trend de 2017.

“Foi uma coleção democrática, para vestir todo tipo de mulher. A Preta era só risada, falava que a coleção era quase como a telefonia: para 4G, 5G, 6G”, relembra Dzenk. Os vestidos eram bem ao gosto de Preta: com muito animal print, plumas e penas coloridas. “A modelagem era ajustada, pois ela gostava de usar uma malha mais densa.”

Preta e Dzenk se conheceram no Copacabana Palace, em um desfile que ele fez contando a história do hotel desde 1923, ano de sua inauguração, até o show dos Rolling Stones em Copacabana, em 2006. “Ela ficou na primeira fila e se encantou com a coleção. Falava que as roupas emagreciam horrores.”

A partir desse encontro, foram muitos figurinos: para o Bloco da Preta, para o bloco Expresso 2222. Ela também cantou em alguns desfiles do estilista, um deles realizado na quadra da Rocinha, acompanhada da bateria da escola de samba da comunidade. Em BH, Preta ainda participou de eventos-desfile de Dzenk no Oi Fashion Music, no Palácio das Artes e no Brazil Foundation, no Mix Garden.

Preta Gil e Victor Dzenk no final do desfile que fizeram juntos no Minas Trend, em abril de 2017 Ramon Lisboa/EM/D.APress

“A Preta sempre tinha uma gargalhada pronta. Às vezes, até para situações que não eram para rir. Ela chegava quebrando o gelo com um humor ácido e um discurso muito inteligente. Era muito espontânea.” Foi por meio de Preta que Dzenk vestiu nomes como Regina Casé, Alcione e Beth Carvalho.

“A única restrição que ela fez foi com a Gaby Amarantos”, revela. Houve um período que o estilista criou alguns figurinos para a cantora paraense. “Quando ela viu, falo comigo que ia dar de mulher ciumenta. Que não era para fazer para ela não.” Dzenk acatou o pedido da amiga. Em seu acervo de modelagem, em Lagoa Santa, ele conta, há uma parte dedicada a Preta Gil.

Prevenção do câncer

Em fevereiro de 2019 Preta Gil se envolveu com outra marca mineira. Iniciativa da DBZ Jeans, a campanha Origem, de prevenção de câncer no útero e ovários, teve a cantora como embaixadora. Na época sua nora, a modelo Laura Fernandez, mãe de Sol de Maria, neta de Preta, foi convidada para ser a garota-propaganda do projeto. A cantora também abraçou a iniciativa, usando a camiseta do projeto (cuja renda foi revertida para a causa), ampliando a mensagem da marca.

