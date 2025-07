Festival de Veneza 2025 terá Guillermo del Toro, Kathryn Bigelow e mais

O Festival de Veneza anunciou na manhã desta terça-feira (22/7) os filmes escolhidos para participar da próxima edição de um dos maiores eventos do calendário cinematográfico, de 27 de agosto a 6 de setembro.

Entre os principais destaques, competirão pelo Leão de Ouro - de Melhor Filme - os novos longas de cineastas como Kathryn Bigelow, com o suspense político "A house of dynamite"; Guillermo del Toro e sua adaptação do "Frankenstein"; Yorgos Lanthimos e sua nova comédia surrealista com Emma Stone, "Bugonia"; Benny Safdie em "The smashing machine", The Rock vive o lutador Mark Kerr; Jim Jarmusch e "Father mother sister brother", costurando três histórias independentes; e Park Chan-wook com o suspense "No other choice".

Ao todo, são 21 filmes, dos quais seis são dirigidos por mulheres.

Fora de competição, haverá, ainda, a estreia de "Depois da caçada", de Luca Guadagnino, estrelado por Julia Roberts. Ela vai viver uma professora universitária que se vê numa situação complicada quando uma aluna, papel de Ayo Edebiri, acusa um colega, vivido por Andrew Garfield, e um segredo de seu próprio passado ameaça ser revelado.

Segundo o diretor artístico do festival, Alberto Barbera, a obra ficará fora da competição a pedido do diretor e da Amazon, que produz o filme.

No campo dos documentários, vão estrear os novos trabalhos de Werner Herzog "Ghost elephants", sobre uma misteriosa manada de elefantes fantasma em Angola; Sofia Coppola e "Marc by Sofia", sobre o estilista Marc Jacobs; Tsai Ming-liang com "Back home"; e Aleksandr Sokurov com "Directors diary".



Apesar de não ter anunciado nenhum filme brasileiro, o festival terá a atriz Fernanda Torres, que brilhou na edição do ano passado com "Ainda estou aqui", como parte do corpo de jurados presidido pelo cineasta Alexander Payne.

Também fazem parte da escalação o diretor iraniano Mohammad Rasoulof, de "A semente do fruto sagrado"; o diretor romeno vencedor da Palma de Ouro, Cristian Mungiu; o cineasta francês Stéphane Brizé; a diretora italiana Maura Delpero, premiada na edição passada do festival por "Vermiglio"; além da atriz e produtora chinesa Zhao Tao.

Veja a lista completa dos filmes anunciados:

COMPETIÇÃO

- 'La grazia', de Paolo Sorrentino (filme de abertura)

- 'The wizard of the Kremlin', de Olivier Assayas

- 'Jay Kelly', de Noah Baumbach

- 'The voice of Hind Raja', de Kaouther Ben Hania

- 'A house of dynamite', de Kathryn Bigelow

- 'The sun rises on us all', de Cai Shangjun

- 'Frankenstein', de Guillermo del Toro

- 'Elisa', de Leonardo Di Costanzo

- 'A pied d'oeuvre', de Valerie Donzelli

- 'Silent friend', de Ildiko Enyedi

- 'The testament of Ann Lee', de Mona Fastvold

- 'Father mother sister brother', de Jim Jarmusch

- 'Bugonia', de Yorgos Lanthimos

- 'Duse', de Pietro Marcello

- 'Un film fatto per bene', de Franco Maresco

- 'Orphan', de Lazlo Nemes

- 'L'etranger', de François Ozon

- 'No other choice', de Park Chan-wook

- 'Sotto le nuvole', de Gianfranco Rosi

- 'The smashing machine', de Benny Safdie

- 'Girl', de Shu Qi

FORA DE COMPETIÇÃO (FICÇÃO)

- 'Chien 51', de Cedric Jimenez

- 'Sermon to the void', de Hilal Baydarov

- 'L'Isola di Andrea', de Antonio Capuano

- 'Il maestro', de Andrea Di Stefano

- 'Depois da caçada', de Luca Guadagnino

- 'Hateshinaki Scarlet', de Mamoru Hosoda

- 'The last viking', de Anders Thomas Jensen

- 'In the hand of Dante', de Julian Schnabel

- 'La valle dei sorrisi', de Paolo Strippoli

- 'Dead man's wire', de Gus Van Sant

- 'Orfeo', de Virgilio Villoresi

FORA DE COMPETIÇÃO (DOCUMENTÁRIO)

- 'Kabul, between prayers', de Aboozar Amini

- 'Ferdinando Scianna - Il fotografo dell Ombra', de Roberto Ando

- 'Marc By Sofia', de Sofia Coppola

- 'I diari di Angela - Noi due cineasti. Capitolo Terzo', de Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi

- 'Ghost elephants', de Werner Herzog

- 'My father and Qaddafi', de Jihan K

- 'The tale of Syrian', de Tamara Kotevska

- 'Nuestra tierra', de Lucrecia Martel

- 'Remake', de Ross McElwee

- 'Kim Novak's vertigo', de Alexandre Philippe

- 'Cover-up', de Laura Poitras e Mark Obenhaus

- 'Broken english', de Jane Pollard e Iain Forsyth

- 'Notes of a true criminal', de Alexander Rodnyansky e Andriy Alferov

- 'Director's diary', de Aleksandr Sokurov

- 'Back home', de Tsai Ming-liang

FORA DE COMPETIÇÃO (OBRA MUSICAL)

- 'Nino. 18 Giorni', de Toni DAngelo

- 'Piero pelu. rumore dentro', de Francesco Fei

- 'Newport and the great folk dream', de Robert Gordon

- 'Francesco de Gregori Nevergreen', de Stefano Pistolini

FORA DE COMPETIÇÃO (SÉRIES)

- 'Portobello', de Marco Bellocchio

- 'Un prophete', de Enrico Maria Artale

- 'Etty', de Hagai Levi

- 'Il mostro', de Stefano Sollima

HORIZONTES

- 'Mother', de Teona Struger Mitevska (filme de abertura)

- 'Divine comedy', de Ali Asgari

- 'Hiedra', de Ana Cristina Barragan

- 'The kidnapping of Arabella', de Carolina Cavalli

- 'Strange river', de Jaume Claret Muxart

- 'Lost land', de Akio Fujimoto

- 'Grand ciel', de Akihiro Hata

- 'Rose of Nevada', de Mark Jenkin

- 'Late fame', de Kent Jones

- 'Milk teeth', de Mihai Mincan

- 'Pin de fartie', de Alejo Moguillansky

- 'Father', de Tereza Nvotova

- 'En el camino', de David Pablos

- 'Songs of forgotten teeth', de Anuparna Roy

- 'Un anno di scuola', de Laura Samani

- 'The souffleur', de Gaston Solnicki

- 'Barrio triste', de Stillz

- 'Human resource', de Nawapol Thamrongrattanarit

- 'Funeral casino blues', de Roderick Warich

VENICE SPOTLIGHT

- 'Hijra', de Shahad Ameen

- 'Un cabo suelto', de Daniel Hendler

- 'Made in Eu', de Stephan Komandarev

- 'Motor city', de Potsy Ponciroli

- 'La hija de le espanola', de Mariana Rondon e Marite Ugas

- 'A bras-le-corps', de Marie-Elsa Sgualdo

- 'Calle malaga', de Maryam Touzani

- 'Ammazzare stanca', de Daniele Vicari