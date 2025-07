'Oruam não é artista, é bandido faccionado ao CV', diz secretário no RJ

Will Smith resolveu se pronunciar a respeito de sua relação com o rapper e empresário Sean Diddy Combs. O ator criticou memes que o associam ao produtor musical que está preso por acusação de crimes variados, como extorsão e estupro. Divulgação

“Eu tenho visto os memes de vocês. Algumas dessas coisas são engraçadas. Eu só quero dizer isso muito claramente: eu não tenho nada a ver com Puffy [Sean Combs], então vocês podem parar com todos esses memes. Vocês podem parar com todas essas besteiras. Eu não cheguei nem perto de nenhum maldito ‘Freak Off”, declarou Smith em um evento ocorrido em San Diego, nos Estados Unidos. Gage Skidmore/Wikimedia Commons

Neste ano, Will Smith, que além de ator também atua como rapper, esteve no Brasil para se apresentar no Palco Sunset do Rock in Rio no dia 19/9. Ele entrou para se apresentar às 22h e sua performance durou meia hora. Reprodução Instagram Will Smith

O show foi elétrico, com muita energia do cantor, que agitou o público com hits, inclusive do filme "Bad Boys" - franquia de sucesso que ele estrela ao lado do ator Martin Lawrence. O espetáculo teve vários efeitos de som, luz e fogo. Reprodução Instagram Will Smith

Acompanhado de jovens dançarinas, ele exibiu uma bandeira do Brasil em um momento do show e disse, em português, que se sentia feliz em estar no país. Ele dividiu o palco numa das músicas com o coral Cariocanto. Reprodução Instagram Will Smith

Will agradeceu várias vezes pelo carinho do público, que gritava seu nome, e exibiu uma ilustração do Cristo Redentor. Depois do show, o artista postou um agradecimento pelas redes sociais. Reprodução Instagram Will Smith

Antes do espetáculo, Will Smith protagonizou um momento emocionante com um rapaz que lhe presenteou com um escapulário. Reprodução De Rede Social

Will Smith agradeceu, perguntou do que se tratava e, ao saber que era um objeto de fé, o ator e cantor usou o escapulário e abraçou o jovem. Reprodução De Rede Social

Ele decidiu, então, retribuir, e retirou do próprio pulso a bijuteria que estava utilizando. E colocou a pulseira no rapaz. Reprodução De Rede Social

Will disse que a pulseira faria o rapaz lembrar, nos momentos difíceis, que ele pode vencer. O artista norte-americano disse que, quando houver algum problema, a pulseira irá ajudar. Reprodução De Rede Social

O ator, então, se retirou e o rapaz, visivelmente emocionado - aparentemente chorando - foi cercado pelos amigos que queriam ver a pulseira. Reprodução redes sociais

Em sua estada no Rio, Will Smith passou por restaurantes da cidade, mostrando que é bom de garfo e gosta de carne. Ele chegou a permanecer por quatro horas na churrascaria Assador, no Aterro do Flamengo. Ele foi simpático com funcionários, posou para fotos e foi generoso nas gorjetas. Reprodução redes sociais

Smith também já passou pelo Giuseppe Grill, no Leblon, conceituado restaurante que está na lista de recomendados do guia Michelin. A Veja divulgou que ele comeu Steak Wellington, Centolla da Patagônia Chilena, T Bone Dry Aged, Picanha Supra Sumo, dentre diversas opções do cardápio. E também posou com os funcionários. Sempre dando gordas gorjetas. Reprodução de redes sociais

A apresentação no Rock in Rio foi seu primeiro show de música no Brasil. Apesar da maior fama como ator agraciado com o Oscar, Smith é rapper e começou a carreira como músico, sendo chamado de Fresh Prince - como, aliás, ele foi apresentado no show do Rock in Rio, para delírio da plateia. Instagram

Ao "Fantástico", da Rede Globo, ele explicou por que faz muito mais cinema do que música: "Toda vez que eu pensava em voltar a fazer música recebia um convite para um filme", disse Will, destacando que ganha muito dinheiro no telão. Vale lembrar que a Revista Forbes, especializada em economia, considera Will um dos astros mais rentáveis da história de Hollywood. Reprodução Instagram

Por sinal, Will Smith ganhou fama no começo da carreira associando seus dois talentos, pois é dele a música-tema da série de TV “Um Maluco no Pedaço”, que estreou em 1990 e fez muito sucesso - inclusive no Brasil. Reprodução site IMDb

O artista compôs a música de abertura em menos de 15 minutos. “Um Maluco no Pedaço” parou de ser exibido com novos episódios em 1996, mas ainda hoje passa reprise na TV no Brasil e a música é muito popular. divulgação

A música da série e da época em que Will era o Fresh Prince da dupla DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince - grupo de hip hop que foi popular nos anos 80 e 90. Will era vocalista. Ele conheceu Jeff Townes (DJ Jazzy Jeff) na cena hip hop local de West Philadelphia. Eles receberam o primeiro Grammy de rap já entregue a um artista em 1989 por "Parents Just Don't Understand" Divulgação IMDb