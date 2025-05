Mansão de Oruam chama atenção durante operação que levou à sua prisão

O rapper Oruam foi preso na manhã desta quarta-feira (26) durante uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro. O artista foi detido sob a acusação de dar abrigo a um traficante do Complexo da Penha, foragido da Justiça. Durante a ação, os agentes apreenderam uma pistola, dez armas de fogo, joias e vários telefones celulares.

A prisão aconteceu em uma mansão luxuosa do rapper, localizada em uma área nobre da cidade, com vista para o mar. O imóvel impressionou pela estrutura, contando com três andares, piscina, sala de jogos e até um elevador. Segundo informações da polícia, a propriedade servia como esconderijo para o criminoso procurado.

Em vídeos registrados pelos agentes mostram Oruam sentado no sofá da residência ao lado de amigos e do traficante no momento da abordagem. As autoridades informaram que o rapper foi encaminhado para a delegacia, onde prestará depoimento e ficará à disposição da Justiça.

A operação faz parte de um esforço contínuo das forças de segurança para combater a criminalidade no estado. O caso segue em investigação, e a defesa do cantor ainda não se pronunciou oficialmente sobre a prisão.

