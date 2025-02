Quem é Oruam, que apelida PL contra apologia ao crime em eventos públicos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Oruam vem chamando a atenção da política brasileira, que apelidaram novos projetos de lei com referência direta ao músico. Ao menos 12 capitais do país protocolaram nas últimas semanas propostas que buscam proibir músicas com apologia ao crime ou às drogas em eventos voltados ao público infantojuvenil.

Em São Paulo, por exemplo, a Assembleia Legislativa protocolou no início deste mês o PL n°4/2025, citada informalmente como "Lei anti-Oruam", que estabelece o veto à execução de músicas e videoclipes do tipo em unidades escolares da rede de ensino do estado. A proposta é da vereadora Amanda Vettorazzo (União-Brasil), que já usou o apelido em vídeos nas redes sociais e disse que tem o objetivo de impedir shows de Oruam na capital paulista.

A relação com o rapper se dá porque Oruam é filho de Marcinho VP, apontado como líder do Comando Vermelho, uma das principais organizações criminosas do Rio de Janeiro. Preso desde 1996 e condenado a mais de 30 anos de cadeia por envolvimento com o tráfico de drogas, ele comanda o grupo de dentro do presídio federal de Catanduvas, no Paraná.

Embora Marcinho VP tenha nenhuma relação com a carreira musical do filho, Oruam já esteve em polêmicas por causa do pai. Em 2022, ele usou uma camiseta com uma foto de Marcinho e a palavra "liberdade" durante uma apresentação no Lollapalooza. Na época, o cantor disse que o pai errou, mas que estava pagando pelos crimes e que ele gostaria que o familiar pudesse ser liberto com a cabeça erguida.

Oruam também tem tatuado na barriga o rosto de Marcinho VP e de Elias Maluco, comparsa do pai morto em 2020. Elias foi condenado à prisão em 2007 pela morte do jornalista Tim Lopes, que apurava uma reportagem sobre abusos sexuais de menores de idade e de tráfico de drogas na Vila Cruzeiro. Oruam já chamou Elias de tio nas redes sociais.

Na música, o rapper é autor do hit "Oh Garota Eu Quero Você Só pra Mim", que foi a mais tocada do Brasil em janeiro, e tem mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mesmo sem ter lançado um disco. Além do Lollapalooza, ele já se apresentou no Rock in Rio e foi atração musical do cruzeiro do jogador de futebol Neymar Jr.

O músico é dono das faixas "Diz Aí Qual É o Plano?", "Para de Mentir" e "Rolé na Favela".