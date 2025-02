Fernanda Torres reage às polêmicas das indicadas ao Oscar de Melhor Atriz

Fernanda Torres, indicada ao Oscar de Melhor Atriz por sua interpretação em "Ainda estou aqui", chamou de "tristes" e "realmente chocantes" as polêmicas da reta final do prêmio da Academia. Em entrevista à revista Vogue, ela também se posicionou contra a cultura de ódio.

"É um novo caminho, com a violência e o poder da internet. O Brasil é muito, muito forte na internet. Os artistas tiveram que aprender a navegar por essa coisa selvagem nos últimos anos", explicou ela.

"Ao mesmo tempo, a internet é maravilhosa para uma artista independente como eu, pois me permite lançar minhas peças e livros", afirma Torres. "Estou em choque com o que aconteceu. É triste, é realmente chocante. Mas sou totalmente contra a cultura do ódio na internet. Fui alvo e sempre lutei contra isso", conclui.

Ela se refere à série de escândalos e polêmicas que marcaram a campanha das indicadas ao Oscar de Melhor Atriz. Um vídeo de Torres fazendo black face em um esquete de comédia ressurgiu, assim como fotos de Demi Moore, de "A substância", beijando um menor de idade.

Mas as controvérsias envolvendo "Emilia Pérez" e sua protagonista, Karla Sofía Gascón, dominaram as redes sociais. Foram descobertas postagens preconceituosas de Gascón, nas quais ela critica imigrantes, se posiciona contra minorias e chama sua colega de elenco, Selena Gomez, de "rata rica".

Vale lembrar que, antes mesmo de estrear em muitos países, o longa do diretor francês Jacques Audiard já era criticado por sua representação estereotipada do México e da banalização da identidade trans.

O longa protagonizado por Fernanda Torres, "Ainda estou aqui", no entanto, segue em campanha intensa de premiações, alcançando feitos históricos. No último sábado (8/2) o filme recebeu o prêmio de Melhor Filme Ibero-Americano no Goya, principal premiação do cinema espanhol.

Além de Melhor Atriz, o longa, que é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, concorre nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. Torres vive Eunice, viúva do ex-deputado Rubens Paiva, sequestrado e assassinado durante a ditadura militar.

O Oscar de 2025 ocorre no dia 2 de março, a partir das 21h do horário de Brasília, em Los Angeles. Ele será exibido pelo canal de televisão fechada TNT e pelo streaming Max.