Nunca vou me recuperar, diz Ariana Grande sobre conhecer Fernanda Torres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ariana Grande falou pela primeira vez sobre o seu encontro com a brasileira Fernanda Torres no tapete vermelho do Festival de Cinema de Santa Mônica. A situação aconteceu no último domingo (10) e viralizou nas redes sociais, com Torres dizendo a Grande que adorou o seu trabalho no filme "Wicked".

As duas atrizes estão indicadas ao Oscar deste ano.

"Eu nunca (mais, mais) vou me recuperar da Fernanda fazendo o 'toss toss'", escreveu a cantora em seu perfil no Instagram, fazendo referência ao gesto viral de sua personagem de "Wicked", Glinda.

Na publicação, Grande também agradeceu a organização do evento. "Foi uma honra estar na companhia e compartilhar isto com tantos artistas pelos quais eu estou tão admirada."

Ariana Grande está indicada na categoria de atriz coadjuvante pela adaptação do musical do Broadway, enquanto Torres disputa o Oscar principal de atuação feminina por seu trabalho em "Ainda Estou Aqui".

A cerimônia do Oscar acontece no próximo dia 2 de março no Dolby Theater, em Los Angeles.