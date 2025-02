Kanye West vende camiseta com suástica em sua loja online

FOLHAPRESS - Após se declarar simpático ao nazismo, ao racismo e ao antissemitismo, o cantor Kanye West, de 47 anos, decidiu comercializar camisetas com suástica.

Até a tarde desta segunda-feira (10/2), uma camiseta branca, estampada com o símbolo preto, era o único produto disponível na loja online do rapper, a Yeezy.

Todos os outros itens da marca, que incluía vestuário feminino, masculino e calçados, foram retirados do site. A camiseta vem em três tamanhos e custa US$ 20 (cerca de R$ 115).

No último domingo (9/2), Kanye comprou um anúncio de 30 segundos no intervalo do Super Bowl, um dos horários comerciais mais caros do mundo.

Segundo o TMZ, a Fox teria aprovado o anúncio na sexta-feira (7/2), apenas com base na informação de que se tratava de uma propaganda da Yeezy.