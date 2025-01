'Ainda Estou Aqui' custou 1% do valor de 'Wicked'; veja orçamento dos indicados ao Oscar, segundo IMDb

Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, fez história e foi indicado a três categorias no Oscar 2025: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

Na categoria principal do prêmio, o longa brasileiro concorre com grandes produções de Hollywood, como a ficção científica Duna - Parte 2 e o musical Wicked.

De acordo com estimativas do site IMDb, Ainda Estou Aqui é de longe a obra de produção mais barata entre as indicadas para Melhor Filme em 2025, com um orçamento de cerca de US$ 1,35 milhão.

O filme mais caro, Duna - Parte 2, custou cerca de US$ 190 milhões - ou quase 140 vezes mais do que foi desembolsado para o longa brasileiro.

BBC

O segundo maior orçamento entre os indicados na categoria principal do Oscar é o de Wicked.

Levando em consideração as estimativas do IMDb, Ainda Estou Aqui teria custado 1% do valor do musical dirigido pelo americano Jon M. Chu e estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo.

O filme indicado que teve o orçamento mais próximo do longa brasileiro é Anora, que ganhou Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes.

História no Oscar

Ainda Estou Aqui é o primeiro filme brasileiro indicado na principal categoria do prêmio mais importante do cinema.

O longa de Walter Salles também teve o segundo maior número de indicações recebidas por uma produção nacional em um Oscar — o mérito foi de Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, que recebeu quatro: direção, roteiro adaptado, montagem e fotografia.

Além de Melhor Filme, Ainda Estou Aqui também concorre nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

O rol de filmes brasileiros indicados ao Oscar como produção estrangeira também inclui O Pagador de Promessas, em 1963, O Quatrilho, em 1996, O Que É Isso, Companheiro?, em 1998, e Central do Brasil, em 1999.

Já Fernanda Torres repete apenas o que sua mãe, Fernanda Montenegro, conseguiu há 26 anos, ao ser indicada como Melhor Atriz por Central do Brasil.

O longa também marca a segunda vez que Walter Salles é indicado ao Oscar, já que o diretor também concorreu em 1999 com Central do Brasil.

Divulgação/Sony Pictures Walter Salles dirige Fernanda Torres durante gravações

Em Ainda Estou Aqui Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, a mulher do deputado Rubens Paiva, que é assassinado pela ditadura militar. O filme mostra como ela e seus cinco filhos atravessam essa crise.

"A vida é incrível, porque às vezes esses momentos de terrível dificuldade acabam formando seu caráter. E é o que eu acho que aconteceu com a Eunice", disse a atriz à BBC News Brasil.

A indicação ao Oscar veio após ela ganhar o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama.

No Oscar, cuja cerimônia está marcada para 2 de março, Fernanda Torres concorre contra Mikey Madison (Anora), Demi Moore (A Substância), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) e Cynthia Erivo (Wicked).

Há um favorito?

No Oscar, frequentemente há um vencedor claro de melhor filme que avança a todo vapor pela temporada de premiações, como aconteceu com Oppenheimer em 2024. Este ano, no entanto, a disputa está totalmente aberta.

Filmes diferentes ganharam prêmios nos vários eventos que precederam o Oscar.

O Brutalista e Emilia Pérez ganharam os dois principais prêmios de cinema no Globo de Ouro — e ambos têm muitos apoiadores apaixonados.

Enquanto isso, Conclave e Anora são amplamente apreciados e menos divisivos do que alguns outros concorrentes — e, portanto, podem se beneficiar do sistema de votação, onde os eleitores classificam os filmes indicados em ordem de preferência.

Vencedores menos prováveis, mas ainda possíveis, segundo os críticos da BBC, incluem Um Completo Desconhecido, que teve uma exibição particularmente forte nas indicações do SAG, e Wicked, que provavelmente será fortemente indicado e é um dos filmes de maior sucesso financeiro.

Apesar de ter custado US$ 150 milhões para ser produzido, o musical de Jon M. Chu já é a adaptação cinematográfica de um musical da Broadway de maior bilheteria da história, segundo a revista Billboard.

A produção arrecadou US$ 710 milhões no mundo todo até agora — e a expectativa é que a produção continue somando até a cerimônia do Oscar.

Já Duna - Parte 2, que estreou nos cinemas no Brasil no final de fevereiro de 2024 e já está disponível em plataformas de streaming pelo mundo, arrecadou algo em torno de US$ 715 milhões, segundo o IMDb.

De acordo com o site, Ainda Estou Aqui gerou até o momento algo em torno de US$ 14 milhões.