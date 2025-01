"Ainda estou aqui", de Walter Salles, estreou no circuito nacional há dois meses, mas continua levando uma multidão aos cinemas. Desde a sua estreia, em 7 de novembro, o longa já ultrapassou a marca de 3,5 milhões de espectadores.

Com as indicações ao Oscar 2025 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres, o filme que discute os impactos da ditadura militar no contexto doméstico pode atrair ainda mais brasileiros para as salas de cinema.

Em Belo Horizonte e Região Metropolitana, o filme está em cartaz no BH Shopping, Boulevard, Centro Cultural Unimed-BH Minas 2, UNA Belas Artes, Via Shopping, Cidade, Del Rey, Diamond, Minas, Pátio Savassi, Ponteio, Contagem, Itaupower e Monte Carmo.

O filme, inspirado na obra homônima de Marcelo Rubens Paiva, narra a trajetória de Eunice Paiva (Fernanda Torres), esposa de Rubens Paiva (Selton Mello), ex-deputado federal cassado, preso, torturado e morto durante a ditadura militar.





BH 7, às 13h20 (somente quarta), 15h40 (exceto quarta), 18h50, 21h50; Boulevard 1, às 18h20 e 21h; Centro Cultural Unimed-BH Minas 2, às 15h50; Cidade 8, às 15h45 e 20h40; Contagem 3, às 20h40; Del Rey 4, às 13h35; Del Rey 6, às 15h50 e 21h; Diamond 4, às 16h50; Itaupower 1, às 20h35; Minas Shopping 3, às 20h35; Minas Shopping 5, às 20h50; Monte Carmo 3, às 18h20; Monte Carmo 6, às 21h05; Pátio 1, às 17h20, 20h45 (sexta), 15h20, 18h20, 21h20 (exceto sexta); Ponteio 1, às 16h e 21h10; UNA Belas Artes 1, às 16h10 e 20h30; Via Shopping 2, às 20h30

