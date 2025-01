A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou nesta quinta-feira (23/1) a lista de indicados ao Oscar 2025. O longa brasileiro "Ainda estou aqui", de Walter Salles, teve três indicações, incluindo a inédita de melhor filme. Fernanda Torres concorre a melhor atriz, e o título está indicado também a Melhor Filme Internacional.

O recordista de indicações, no entanto, é o filme francês “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, com 13 nomeações. "Emilia Pérez" e "Ainda estou aqui" se enfrentam nas três categorias em que o brasileiro está indicado. A atriz Karla Sofía Gascón, que elogiou Fernanda Torres em visita ao Brasil, disputará com ela a estatueta.





“O brutalista”, de Brady Corbet, foi o segundo com mais indicações (10 no total). O musical “Wicked” foi nomeado nove vezes; “Um completo desconhecido”, biografia de Bob Dylan, e “Conclave” receberam oito indicações cada um e “Anora”, de Sean Baker, recebeu seis.





Confira a seguir os cinco filmes com mais indicações:





“Emilia Pérez”





Melhor Atriz

Melhor Atriz Coadjuvante

Melhor Diretor - Jacques Audiard

Melhor Filme

Melhor Filme Internacional

Melhor Fotografia

Melhor Edição

Melhor Maquiagem e Penteados

Melhor Trilha Sonora

Melhor Canção Original (concorre com duas canções)

Melhor Som

Melhor Roteiro Adaptado





“O brutalista”

Melhor Filme

Melhor Ator

Melhor Ator Coadjuvante

Melhor Atriz Coadjuvante

Melhor Fotografia

Melhor Diretor

Melhor Edição

Melhor Trilha Sonora

Melhor Roteiro Original

Melhor Design de Produção





“Wicked”

Melhor Filme

Melhor Atriz

Melhor Atriz Coadjuvante

Melhor Figurino

Melhor Edição

Melhor Maquiagem e Penteados

Melhor Trilha Sonora

Melhor Som

Melhor Design de Produção

Melhor Efeitos Visuais





“Um completo desconhecido”

Melhor Filme

Melhor Ator

Melhor Ator Coadjuvante

Melhor Atriz Coadjuvante

Melhor Figurino

Melhor Diretor

Melhor Som

Melhor Roteiro Adaptado





“Conclave”

Melhor Filme

Melhor Ator

Melhor Atriz Coadjuvante

Melhor Figurino

Melhor Edição

Melhor Trilha Sonora

Melhor Design de Produção

Melhor Roteiro Adaptado





“Anora”

Melhor Filme

Melhor Atriz

Melhor Ator Coadjuvante

Melhor Diretor

Melhor Edição

Melhor Roteiro Original