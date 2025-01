FOLHAPRESS - Em passagem pelo Brasil para divulgar "Emilia Pérez", que estreia em 6 de fevereiro, Karla Sofía Gascón não poupou elogios a Fernanda Torres. Para a espanhola, a atriz de "Ainda estou aqui" merece qualquer prêmio que venha a ganhar, não importa que elas estejam se enfrentando por uma vaga no Oscar.





"Conheci a Fernanda pessoalmente. Ela é uma mulher maravilhosa e uma atriz incrível, que merece todo o reconhecimento do mundo", disse Gascón a este jornal, em um hotel da capital paulista. "Fiquei muito feliz com o Globo de Ouro dela e por estarmos juntas nesta temporada de premiações. Dá para ver que, como eu, ela põe muito amor no trabalho que faz. Ela é uma mulher que merece todo tipo de prêmio."





Gascón e Torres são duas das favoritas às cinco vagas da corrida de melhor atriz do Oscar. O anúncio dos indicados acontece nesta quinta-feira (23/1), depois de um adiamento causado pelos incêndios que engoliram a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.





No Globo de Ouro, a espanhola e a brasileira competiram em categorias diferentes, já que a premiação separa filmes de comédia e musical dos de drama. Gascón perdeu o troféu para Demi Moore, de "A Substância", mas Torres triunfou em sua ala. No Oscar, não há distinção de gênero cinematográfico.





"Isto não é uma competição", pondera Gascón, porém. "Há pessoas que gostam mais do meu trabalho do que outras, e ponto. Se a Fernanda vencer, ótimo. Se eu vencer, a mesma coisa. É como foi com a Demi Moore, que ganhou o Globo de Ouro e me abraçou logo em seguida. Nós nos escrevemos todos os dias."





Torres já havia falado sobre a camaradagem entre as atrizes que protagonizam a temporada de premiações, especialmente concorrida neste ano. Após vencer seu Globo de Ouro, a brasileira disse à GloboNews que foi acolhida por Gascón no jantar que antecedeu o evento, e que a espanhola a apresentou a várias das estrelas presentes ali, como Nicole Kidman.





Gascón, porém, não teve tempo de ver "Ainda estou aqui". A atriz lamenta e diz que foi tragada pelos compromissos relacionados à divulgação de "Emilia Pérez" - ela só deve ficar dois dias no Brasil, voando, em seguida, para completar o lobby do filme pelo Oscar. O musical é favorito em várias categorias.





Se Gascón for realmente indicada nesta quinta, ela será a primeira mulher trans a competir pelo prêmio de melhor atriz. Ela comemora o feito, mas lamenta os críticos a seu filme que invadiram as redes sociais, com três principais linhas de ataque.





A primeira delas é pelo fato de a produção ser francesa e protagonizada por Gascón, que é espanhola, e por Zoe Saldaña e Selena Gomez, americanas, apesar de narrar uma história mexicana. A segunda é pelo fato de seus números musicais serem pouco elaborados, com coreografias e letras propositadamente banais. E, por fim, há quem veja a história sobre uma traficante que faz uma transição de gênero como transfóbica.





Gascón, que é transexual, rejeita as críticas e lamenta que as pessoas não estejam dispostas a ver o filme antes de atacá-lo. "Há uma turma nas redes sociais que trabalha para desmoralizar o trabalho dos outros, como o meu. Isso não leva a lugar nenhum. Para ressaltar o trabalho de uma pessoa, você não precisa diminuir os demais", diz.





Ela não cita o fã clube brasileiro que, nos últimos dias, têm lotado a internet de críticas enquanto levanta a moral de "Ainda estou aqui" - os dois filmes devem se enfrentar pelo Oscar de melhor filme internacional, e o francês é atualmente o favorito -, mas deixa um recado.





"Não vejo ninguém falando mal da Fernanda ou de seu filme, mas vejo muitos falando de mim e de 'Emilia Pérez'. Isso diz mais sobre essas pessoas do que sobre mim."

