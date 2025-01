A 96ª edição do Oscar aconteceu em 10 de março de 2024. Sem grandes surpresas, a cerimônia consolidou o favoritismo de "Oppenheimer", que levou 7 das 13 estatuetas às quais concorria.

A cinebiografia do cientista conhecido como o pai da bomba atômica dirigida por Christopher Nolan venceu nas categorias de Melhor Ator Coadjuvante (Robert Downey Jr.), Montagem, Fotografia, Trilha Sonora Original, Melhor Ator (Cillian Murphy), Direção e Melhor Filme, o prêmio mais importante da noite.

Emma Stone ganhou o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação como Bella Baxter em "Pobres criaturas". O filme dirigido por Yorgos Lanthimos conquistou quatro estatuetas no total. Essa foi a segunda vitória de Stone na categoria, que também levou o prêmio para casa em 2017 por "La la land".

Já "Barbie", de Greta Gerwig, o maior sucesso de bilheteria de 2023, com mais de US$ 1 bilhão arrecadados, teve oito indicações, mas foi esnobado e saiu com apenas uma vitória. Billie Eilish e o irmão Finneas levaram o prêmio de Melhor Canção Original por "What was I made for?".

Na categoria de Melhor Filme Internacional, que neste ano tem o brasileiro "Ainda estou aqui" na disputa por uma indicação, o drama ambientado na Segunda Guerra Mundial "Zona de interesse", de Jonathan Glazer, foi o vencedor.

Melhores momentos da noite

A cerimônia também contou com momentos engraçados que repercutiram nas redes sociais. O ator John Cena e o apresentador Jimmy Kimmel protagonizaram uma das cenas mais inusitadas da noite. Ao anunciar o prêmio de Melhor Figurino, Cena apareceu no palco usando apenas o envelope do vencedor para se cobrir. O prêmio foi para Holly Waddington de "Pobres criaturas".

Usando um terno rosa com pedrarias, Ryan Gosling brilhou na performance de "I’m just Ken". Outra surpresa foi a participação do cãozinho Messi de "Anatomia de uma queda", de Justine Triet. O animal roubou a cena ao aparecer "batendo palmas" durante a transmissão.





Vencedores do Oscar 2024