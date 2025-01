Do pré-indicado brasileiro

Nesta quinta-feira (23/1) será anunciada a lista oficial de indicados ao Oscar 2025, e o Brasil está na expectativa pelas nomeações de “Ainda Estou Aqui” na categoria de Melhor Filme Internacional e de Fernanda Torres como Melhor Atriz.

Caso essas indicações se confirmem, será a primeira vez desde 1999 que brasileiros aparecem nessas categorias, quando “Central do Brasil” (1998), dirigido também por Walter Salles, foi indicado.





A seleção dos concorrentes é resultado de uma votação realizada pelos mais de 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Este ano, o processo ocorreu entre 8 e 17 de janeiro e a cerimônia do Oscar 2025 está marcada para o domingo de carnaval, no dia 2 de março.

A Academia é composta por profissionais das mais diversas áreas do entretenimento, como diretores, roteiristas, animadores, maquiadores e compositores. Para se tornar membro, é necessário ser indicado por, no mínimo, dois integrantes. Atualmente, 53 brasileiros têm direito a voto.

Entre os atores votantes estão Alice Braga, Rodrigo Santoro, Sônia Braga e Wagner Moura. No grupo de diretores, destacam-se Anna Muylaert, Fernando Meirelles, Karim Aïnouz e Kleber Mendonça Filho. Além deles, Carlinhos Brown e Marcelo Zarvos representam os compositores, enquanto João Moreira Salles e Petra Costa estão entre os documentaristas integrantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No caso de “Ainda estou aqui”, três nomes envolvidos com a produção fazem parte da Academia: o diretor Walter Salles; Selton Mello, que interpreta Rubens Paiva; e Fernanda Montenegro, que divide o papel de Eunice Paiva com a filha, Fernanda Torres.





Confira a seguir a lista completa dos brasileiros que votam no Oscar:

Adriano Goldman (diretor de fotografia)

Affonso Beato (diretor de fotografia)

Alê Abreu (diretor e animador)

Alice Braga (atriz)

Andrea Barata Ribeiro (produtora)

Anita Rocha da Silveira (diretora)

Anna Muylaert (diretora)

Anna Van Steen (maquiadora)

Antonio Pinto (compositor)

Bruno Barreto (diretor)

Cacá Diegues (diretor)

Carlinhos Brown (compositor)

Carlos Saldanha (diretor e animador)

Carolina Markowicz (diretora)

Daniel Rezende (diretor e montador)

Emilio Domingos (documentarista)

Fabiano Gullane (produtor)

Felipe Lacerda (montador)

Fernanda Montenegro (atriz)

Fernando de Goes (cientista de computação)

Fernando Meirelles (diretor)

Helena Solberg (diretora)

Heloísa Passos (diretora)

Ilda Santiago (curadora)

Jefferson De (diretor)

João Atala (documentarista)

João Moreira Salles (documentarista)

José Padilha (diretor)

Karen Akerman (editora e produtora)

Karen Harley (montadora)

Karim Aïnouz (diretor)

Kleber Mendonça Filho (diretor)

Laís Bodanzky (diretora)

Lula Carvalho (diretor de fotografia)

Marcelo Zarvos (compositor)

Maria Augusta Ramos (documentarista)

Mauricio Osaki (diretor)

Mauricio Zacharia (roteirista)

Paula Barreto (produtora)

Pedro Kos (documentarista)

Petra Costa (documentarista)

Renato dos Anjos (supervisor de animação)

Rodrigo Santoro (ator)

Rodrigo Teixeira (produtor)

Sara Silveira (produtora)

Selton Mello (ator e diretor)

Sérgio Mendes (compositor)

Sônia Braga (atriz)

Vânia Catani (produtora)

Vera Blasi (roteirista)

Wagner Moura (ator e diretor)

Waldir Xavier (engenheiro de som)

Walter Salles (diretor)

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos