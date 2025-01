Disco de Guto Bellucco se baseou no livro de Anelis Assumpção, que publicou os escritos inéditos do pai, Itamar Assumpção

Quando leu “Itamar Assumpção – Cadernos inéditos” (Editora Terceiro Nome), o cantor, compositor e instrumentista Guto Bellucco se encantou pelas letras inéditas de Itamar. Resolveu musicar 20 e seis delas fazem parte do álbum “Mar adentro”, que chega às plataformas na sexta-feira (24/1).



“O livro foi produzido pela filha de Itamar, Anelis Assumpção, que organizou o baú de letras inéditas do pai. Fiquei encantado com a qualidade das letras, que ainda não haviam sido musicadas. Foi assim que as melodias começaram a surgir”, diz Guto, ex-integrante da banda Cobras & Lagartos.



Antes do livro, ele não conhecia bem a obra do artista que brilhou na cena independente nos anos 1980. Apelidado “Nego Dito”, Itamar (1949-2003) foi nome de ponta do movimento Vanguarda Paulista ao lado de Arrigo Barnabé, Tetê Spíndola, Ná Ozzetti, Premeditando o Breque, Rumo e Língua de Trapo, entre outros.

“Ouço rock nacional desde os anos 1980, mas durante, minha formação, a Vanguarda Paulista não tinha muita projeção nas rádios”, explica Bellucco. De Itamar, ele só conhecia o LP “Intercontinental”.

O livro de Anelis foi o “start”. “Demorei a gravar o disco, porque me sentia meio de fora. Era outra época, outro espaço, outro território. As letras são muito boas e isso me convenceu a ir atrás de Anelis Assumpção. Ela foi muito atenciosa, fez com que o licenciamento desenrolasse rapidamente”, explica.



O músico Lucas Vasconcellos teve papel fundamental nesse processo. “Lucas me ajudou a sair um pouco da coisa de querer entrar no som de Itamar”, diz Guto. “Não tinha cabimento tentar fazer um som 'itamaresco'. Havia também as minhas referências sonoras.”

Entre a MPB e o rock, “Mar aberto” traz o espírito de cocriação de seus participantes. Bellucco assumiu voz, violão e guitarra. Gravaram o álbum Lucas Vasconcellos (baixo, guitarra e charango), Marcos Kuzka (viola caipira, clarinete, piano elétrico e sintetizador) e Gabriel “Barbeize” Barbosa (bateria), além das cantoras Jadsa Castro e Lucia Santalices.



O grupo fez apenas dois ensaios e gravou o disco em seis horas.O álbum reaviva a Vanguarda Paulista, tachada de “maldita” quando surgiu.

“Itamar ficava bravo quando o chamavam de maldito. O disco traz músicas novas para o cancioneiro dele. É uma responsabilidade, pois se trata de compositor com muita originalidade. Depois de 20 anos de sua partida, o cancioneiro e o mundo estético que ele forjou com nomes da Vanguarda Paulista continuam vivos”, diz Bellucco.

