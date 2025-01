Quem não assistiu a “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, pode ficar tranquilo, pois ainda há tempo. O longa, que rendeu à Fernanda Torres o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama no último domingo (05/1), continua em cartaz nas principais salas de cinema de Belo Horizonte.





O filme estreou nas telonas em 7 de novembro e já levou mais de três milhões de espectadores aos cinemas. O longa é uma produção original do Globoplay, no entanto ainda não há previsão de estreia do filme no catálogo do serviço de streaming.





Confira onde assistir “Ainda estou aqui”:

Belo Horizonte





BH SHOPPING

Quando: Nesta quarta-feira (08/1), às 15:30 e 18h e 20h

Endereço: BR-356, 3.049, Belvedere









BOULEVARD SHOPPING

Quando: Nesta quarta-feira (08/1), às 13h20; e a partir de quinta-feira (09/1), às 21h10

Endereço: Av. dos Andradas, 3.000, Santa Efigênia

CENTRO CULTURAL UNIMED-BH MINAS

Quando: Nesta quarta-feira (08/1), às 20h20; e a partir de quinta-feira (09/1), às 15h20 e 18h

Endereço: Rua da Bahia, 2.244, Lourdes





DIAMOND MALL

Quando: Nesta quarta-feira (08/1), às 21h

Endereço: Av. Olegário Maciel, 1600, Santo Agostinho





SHOPPING CIDADE

Quando: Nesta quarta-feira (08/1), às 21h; e a partir de quinta-feira (09/1), às 20h30

Endereço: Rua dos Tupis, 337, Centro

SHOPPING DEL REY

Quando: Nesta quarta-feira (08/1), às 13h20 e 20h40; e a partir de quinta-feira (09/1), às 21h

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 3001, Pampulha

MINAS SHOPPING

Quando: A partir de quinta-feira (09/1), às 20h50

Endereço: Av. Cristiano Machado, 4.000, União

SHOPPING PONTEIO

Quando: Nesta quarta-feira (08/1), às 21h15; e a partir de quinta-feira (09/1), às 21h (sala 3) e 16h10 (sala Premier)

Endereço: BR-356, 2.500, Santa Lúcia





PÁTIO SAVASSI

Quando: Nesta quarta-feira (08/1), às 20h

Endereço: Av. do Contorno, 6.061, São Pedro

UNA CINE BELAS ARTES

Quando: Nesta quarta-feira (08/1), às 15:30 e 18h e 20h

Endereço: R. Gonçalves Dias, 1.581, Lourdes





VIA SHOPPING

Quando: A partir de quinta-feira (09/1), às 20h30

Endereço: Av. Afonso Vaz de Melo, 640, Barreiro

Contagem

SHOPPING CONTAGEM

Quando: Nesta quarta-feira (08/1), às 20h55; e a partir de quinta-feira (09/1), às 21h10



Endereço: Av. Severino Ballesteros, 850, Cabral





SHOPPING ITAÚ POWER

Quando: Nesta quarta-feira (08/1), às 21h10; e a partir de quinta-feira (09/1), às 21h05

Endereço: Av. General David Sarnoff, 5.160, Cidade Industrial

Betim

SHOPPING MONTE CARMO

Quando: Nesta quarta-feira (08/1), às 21h; e a partir de quinta-feira (09/1), às 21h05

Endereço: Av. Juiz Marco Túlio Isaac, 1.119, Ingá Alto