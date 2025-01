Trezentos e trinta e quatro jornalistas de entretenimento de 85 países votam no Globo de Ouro. Cerca de 10 mil profissionais da indústria cinematográfica, integrantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, votam no Oscar.



Todos podem votar no Melhor Filme, mas as demais categorias são divididas por áreas. Para os quatro prêmios de interpretação – ator e atriz, principal e coadjuvante – somente atores e atrizes irão votar.

Ou seja: nenhum votante que escolheu Fernanda Torres Melhor Atriz em Drama na 82ª edição do Globo de Ouro votará na 97ª edição do Oscar. Mas isso não quer dizer que o troféu recebido neste domingo (5/1) não fará diferença.

A visibilidade recebida na premiação – mais o trabalho intenso de divulgação que vem sendo feito para garantir que mais membros assistam a "Ainda estou aqui" – pode trazer mais votos para o filme e para a atriz brasileiros.



Disputa no Bafta

Além do mais, o Globo de Ouro, a notícia quente que abriu a semana, ocorreu às vésperas do início da votação do Oscar: os membros da Academia poderão escolher seus candidatos de amanhã (8/1) a domingo (12/1). O anúncio dos indicados às 23 categorias da edição 2025 do prêmio será em 17 deste mês – a cerimônia será em 3 de março, domingo de carnaval por aqui.

Também nesta quarta sai a lista com os indicados ao SAG Awards, que é o Sindicato dos Atores. Caso Fernanda Torres esteja entre eles, isso trará mais publicidade para ela e para o filme. Outro anúncio importante vai ocorrer semana que vem, no dia 15, quando saírem as indicações ao Bafta, o Oscar britânico.



"Ainda estou aqui" já passou pelo primeiro crivo das produções que disputam vagas para Melhor Filme Internacional – está entre os 15 da pré-seleção. Antes do dia 17, passa por outra premiação.

Neste domingo (12/1), concorre na mesma categoria do Critics Choice Awards, realizada por críticos dos Estados Unidos e do Canadá (com transmissão no canal TNT e plataforma Max). Seus concorrentes são "Tudo que imaginamos como luz" (Índia), "Emilia Pérez" (França), "Flow" (Letônia), "Kneecap: Música e liberdade" (Irlanda) e "A semente do fruto sagrado" (Alemanha).



Concorrentes

Fora do Critics Choice, Fernanda Torres está na disputa de outra premiação, o Satellite Awards, realizado pela International Press Academy, mais uma associação de jornalistas de entretenimento. Tanto ela quanto "Ainda estou aqui" estão na disputa, cuja premiação será em 26 deste mês.



Mas é o Oscar, a festa que encerra o calendário de prêmios da indústria cinematográfica, a cereja do bolo. Para que esteja entre as cinco indicadas, Fernanda tem uma disputa dura pela frente: Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Demi Moore ("A substância"), Karla Sofia Gascón ("Emilia Pérez"), Tilda Swinton ("O quarto ao lado"), Cynthia Erivo ("Wicked") e Zendaya ("Rivais") são alguns dos nomes bem cotados.