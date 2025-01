A atriz Sofia Vergara, a Gloria de “Modern family”, causou um momento divertido durante a cerimônia do Globo de Ouro, na madrugada desta segunda-feira (6/1). A colombiana, que estava na sua quinta indicação ao prêmio, perdeu a estatueta de melhor atriz em minissérie ou telefilme para Jodie Foster. A latina concorria por “Griselda” e Foster por “True detective: night country”.





Após Foster subir ao palco para receber o prêmio, Vergara gritou: “Não, não, não!”. Jodie caiu na gargalhada. “Eu sei, eu sei”, brincou. “Me dê um desses!”, destacou Sofia.





Com bom-humor, Foster brincou com a rival durante seu discurso. “A melhor coisa que a idade e a nossa época me trouxeram foi essa comunidade de pessoas. Especialmente você, Sofia”, disse, arrancando risos do público.







Foster ainda celebrou os filhos e a esposa, Alexandra Hedison. “Eu amo vocês e isso aqui, obviamente, é para vocês. Para o amor da minha vida, Alex, gratidão eterna”, destacou. Esse foi o quinto Globo de Ouro conquistado por ela. Além de “True detective: night country”, ela levou estatuetas por “Acusados” (1988), “O silêncio dos inocentes”, “O Mauritano” (2021) e um prêmio pelo conjunto da obra em 2013.

A indicação de Vergara foi a quinta dela ao Globo de Ouro - e a quinta derrota. Ela foi indicada quatro vezes por sua atuação na série “Modern family”.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia