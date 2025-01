Selton Mello vibrou com vitória de Fernanda: "Que coisa histórica!"

O ator Selton Mello, que interpreta Rubens Paiva em Ainda Estou Aqui, publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece emocionado após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025. A atriz foi a primeira brasileira a conquistar uma estatueta na categoria de Melhor Atriz de Drama na premiação.

"Não sei o que falar não. Estou esperando a minha vez de dar um beijo nela. Que coisa histórica! Eu vi isso ao vivo. Eu estive com ela em cada dificuldade. É tão lindo, e representa tanto", disse ele.

Selton grava um pouco dos bastidores da premiação antes de continuar. "Ai, sei lá, gente. É muito emocionante, muito. Brasil!" completou ele.

Fernanda é colega de elenco de Mello no longa, em que interpreta Eunice Paiva, vítima da ditadura militar brasileira. "Esse filme representa muita coisa em um momento de muito medo no mundo", disse Torres no discurso da vitória.

Ela ainda dedicou o prêmio à mãe, Fernanda Montenegro que foi indicada ao Globo de Ouro em 1999. "Eu queria dedicar essa vitória à minha mãe. Ela estava aqui há 25 anos, e isso mostra que a arte pode sobreviver à vida", afirmou.

