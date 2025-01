O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou a atriz Fernanda Torres por conquistar o prêmio de Melhor Atriz de Filme de Drama no Globo de Ouro de 2025, na noite desse domingo (5/1). Em suas redes sociais, na madrugada desta segunda-feira (6/1), o petista disse que a vitória da atriz era "emocionante" e disparou elogios: "Fernanda Torres é o orgulho do Brasil", disse.

A artista foi a primeira brasileira a levar o prêmio da categoria por sua atuação como Eunice Paiva no filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles. "Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: a vida presta. Parabéns, Fernanda Torres", escreveu o petista, que também compartilhou um vídeo do encontro com a atriz em dezembro de 2024.

Há 26 anos, o Brasil não ganhava o Globo de Ouro. A última vez foi em 1999, quando “Central do Brasil”, também de Walter Salles, levou o prêmio na categoria então chamada de Melhor Filme Internacional. À época, Fernanda Montenegro, mãe de Torres, também foi indicada como melhor atriz em filme de drama, mas acabou perdendo para Cate Blanchett.

Fernanda Torres fez história na 82ª edição da categoria, superando nomes de peso como Nicole Kidman ("Babygril"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee"), Pamela Anderson ("The last showgirl") e Tilda Swinton ("O quarto ao lado").

