A vitória de Fernanda Torres como melhor atriz de drama no Globo de Ouro 2025 ganhou grande destaque nos principais veículos de imprensa do mundo.

A brasileira interpretou Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, que também foi indicado na categoria de melhor filme internacional, mas acabou superado por Emília Perez.

No Reino Unido, a BBC News destacou que a vitória de Torres "surpreendeu a própria atriz".

"Torres classificou a vitória sobre pesos-pesados de Hollywood — incluindo Angelina Jolie, Nicole Kidman e Kate Winslet — de 'estranha' e 'esquisita'", diz a reportagem.

A BBC News ainda destacou o comentário feito por um repórter durante o evento, que comparou a vitória da atriz a uma conquista de Copa do Mundo para os brasileiros.

O jornal britânico The Guardian destacou que a brasileira dedicou o troféu à mãe, a atriz Fernanda Montenegro, indicada ao mesmo prêmio, há 25 anos, pela atuação em Central do Brasil, também dirigido por Salles.

Ainda no Reino Unido, o jornal The Sun afirmou que o prêmio de Torres foi um "choque" e o The Independent destacou que essa é a primeira vez que uma atriz brasileira leva um Globo de Ouro.

O The Independent também fez reportagens com informações sobre a carreira de Fernanda Torres e de Fernanda Montenegro.

Nos Estados Unidos, o The Washington Post destacou que a brasileira superou grandes nomes, que incluíam Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet.

"Torres disse que não preparou um discurso — um lugar-comum, mas que pode ter sido verdade neste caso, a julgar pelo choque em seu rosto", escreveu o jornal.

O Los Angeles Times classificou o troféu dado a Torres como "a única verdadeira surpresa da noite".

Já o espanhol El País chamou atenção para o discurso emocionado de Torres e a homenagem que ela fez à mãe — classificada pela publicação como a "grande dama da interpretação brasileira".

Getty Images Viola Davis entrega premiação a Fernanda Torres

A Variety publicou que a vitória de Torres no Globo de Ouro "consolida o lugar dela na disputa por outros prêmios".

A publicação ainda observa que a brasileira parecia estar "atordoada" após ouvir seu nome anunciado por Viola Davis, que apresentou as finalistas da categoria.

A reportagem destaca o trecho do discurso da atriz em que ela aponta o filme Ainda Estou Aqui como uma forma de "pensar em como sobreviver em tempos difíceis".

"Torres não especificou no palco o que ela quis dizer com 'tempos difíceis'. No entanto, os cineastas de Ainda Estou Aqui disseram que a história do filme ressoa de forma diferente após a insurreição de 6 de janeiro nos Estados Unidos e os tumultos de 2023 no Brasil, onde apoiadores do político de direita Jair Bolsonaro invadiram prédios do governo brasileiro por causa de suas falsas alegações de fraude eleitoral", diz a Variety.