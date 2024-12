Fernanda Torres foi anunciada como finalista ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama por sua interpretação em "Ainda estou aqui", longa dirigido por Walter Salles. O anúncio aconteceu na manhã desta segunda-feira (9/12).

No longa, Fernanda interpreta Eunice Paiva, esposa de Rubens Paiva, ex-deputado morto durante a ditadura militar no Brasil. A atuação da atriz também rendeu reconhecimento no domingo (8), quando ficou em segundo lugar no prêmio de melhor atuação da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles, empatada com Demi Moore, estrela de A Substância.



Torres concorre ao Globo de Ouro ao lado de grandes nomes, como Pamela Anderson (The Last Showgirl), Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (The Room Next Door) e Kate Winslet (Lee).



A cerimônia de premiação está marcada para o dia 5 de janeiro de 2025, no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.