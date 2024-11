Fernanda Torres, em foto publicada no perfil The Academy, dos realizadores do Oscar

O perfil do Oscar no Instagram, o The Academy, publicou uma foto de Fernanda Torres nesta segunda-feira (18/11). O registro fotográfico foi feito durante o Academy Governor Awards. O evento — apresentado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Ampas) — aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesse domingo (17/11), para celebrar profissionais da indústria cinematográfica.

A atriz estrela ‘Ainda Estou Aqui’, filme aclamado pela crítica internacional que tem direção de Walter Salles e pode ser indicado ao maior prêmio do cinema mundial. Desde “Central do Brasil” (1998), do mesmo diretor, o Brasil não bate ponto no Oscar.

Agora, com a publicação da Academia enaltecendo a protagonista do longa-metragem, fãs brasileiros inundaram os comentários e até apontaram uma possível indicação de Fernanda na categoria de Melhor Atriz. “Se depender da quantidade de comentários, o Oscar já é dela!”, escreveu um internauta. “A indicação vem aí!”, publicou outro.

Até o próprio administrador da página respondeu a um dos comentários: “She is MOTHER” (Ela é MÃE) — uma alusão à personagem Eunice Paiva, mãe de Marcelo Rubens Paiva, o autor do livro em que o longa se baseia.

Na trama, Eunice, que cuidou dos cincos filhos sozinha, trava uma batalha para descobrir o que realmente aconteceu com o marido, Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello. Engenheiro civil e deputado federal, Paiva teve seu mandato cassado em 1964 após o golpe militar. Em 1971, ele foi preso e torturado até a morte em uma unidade do DOI-CODI no Rio de Janeiro.

'Ainda Estou Aqui' estreou nas salas de cinema brasileiras em 7 de novembro. A primeira exibição, porém, aconteceu na 81ª edição do Festival de Veneza, em 1º de setembro. No dia 7 do mesmo mês, o longa levou o prêmio de melhor roteiro (Murilo Hauser e Heitor Lorega). Em seu discurso de agradecimento, os roteiristas dedicaram a vitória a Fernanda Torres. O festival teve 21 filmes na disputa pelo Leão de Ouro. “Ainda Estou Aqui” foi o único título brasileiro na competição.

Nesta segunda-feira, a Sony Pictures Brasil, responsável pela distribuição, informou que o filme já foi assistido por mais de um milhão de pessoas. O faturamento até agora foi de R$ 23,5 milhões.