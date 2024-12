Os indicados à 82ª edição do Globo de Ouro serão anunciados nesta segunda-feira (9/12), a partir das 10h30 (horário de Brasília). A atriz e humorista Mindy Kaling e o ator Morris Chestnut revelarão os concorrentes das 27 categorias em transmissão ao vivo no canal de YouTube da CBS News. A lista completa estará disponível no site goldenglobes.com. Os vencedores serão conhecidos em 5 de janeiro, na cerimônia de premiação.



Considerado termômetro do Oscar, o Globo de Ouro marca a abertura da temporada de distribuição de troféus. E, neste ano, todas as atenções dos brasileiros estão voltadas para o longa “Ainda estou aqui”, de Walter Salles.

De acordo com a revista especializada Variety, a atriz Fernanda Torres, protagonista do filme, deve concorrer a melhor atriz com Angelina Jolie (“Maria”), Kate Winslet (“Lee”), Marianne Jean-Baptiste (“Hard truths”), Nicole Kidman (“Babygirl“) e Tilda Swinton (“O quarto ao lado“). Além disso, o longa de Salles é apontado como um forte candidato a melhor filme de língua não-inglesa.



Caso seja indicada, Fernanda Torres se tornará a segunda brasileira a receber uma nomeação ao Globo de Ouro por um filme inteiramente falado em português. A primeira foi justamente sua mãe, Fernanda Montenegro, (que também trabalha em “Ainda estou aqui”), indicada em 1999 por “Central do Brasil”, também de Walter Salles.



Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o filme narra a saga de Eunice (Fernanda Torres) em busca de seu marido, Rubens Paiva (Selton Mello), ex-deputado federal cassado, preso, torturado e morto pela ditadura militar. A película conquistou público e crítica, alcançando mais de 2 milhões de espectadores em apenas três semanas de exibição. Somente no final de semana de estreia, em 7 de novembro, o filme arrecadou R$ 1,1 milhão, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Abraplex).



Polêmicas

Embora as projeções sejam otimistas, as indicações ao Globo de Ouro ainda são incertas. A premiação tem passado por transformações após uma série de polêmicas. A antiga organização, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), enfrentou críticas por falta de diversidade, suspeitas de suborno e indicações controversas. Em 2022, a NBC chegou a cancelar a transmissão da 79ª edição do prêmio. Em resposta, a HFPA foi dissolvida, e o Globo de Ouro passou a ser administrado por novos proprietários, a Dick Clark Productions e a Eldridge Industries.

A cerimônia de 2024, já sob a nova gestão, marcou o início de uma nova fase. “Aos jornalistas do Globo de Ouro, obrigado por mudarem seu jogo”, declarou Robert Downey Jr. ao receber o prêmio de melhor ator coadjuvante por “Oppenheimer”.



Neste ano, o Globo de Ouro entregará 27 prêmios, sendo 15 dedicados ao cinema e 12 à televisão. A cerimônia será apresentada pela comediante Nikki Glaser, indicada ao Emmy.