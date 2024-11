Cantora, compositora, instrumentista e arranjadora, Marina Ferraz é sempre associada ao Trio Amaranto, formado com as irmãs Flávia e Lúcia em 1998. Desta vez, a mineira surge em momento solo com o álbum “Sustento”. Com 11 faixas autorais, ele será lançado em dois shows: nesta quinta-feira (28/11), às 19h30, no Teatro da Assembleia, e em 5 de dezembro, às 20h30, na Casa Outono.



“Confesso que tenho a sensação de uma conquista gigantesca com este projeto pessoal. Ele veio surgindo aos poucos durante minha trajetória com o Amaranto”, revela Marina. O álbum é uma espécie de retrospectiva, na qual a artista, de 43 anos, revê sua própria vida. Tudo começou aos 13, em BH.



“Passei a compor incessantemente, nem havia como registrar direito as composições. Escrevia para suprir a necessidade criativa que me sustenta até hoje. O nome do álbum lembra o sustento da minha vida, sou uma pessoa que precisa da arte para viver”, afirma.







Das 11 faixas autorais de "Sustento", três são parcerias de Marina. “Acho graça” foi feita com Thiago Corrêa, que produziu o disco. “Ela”, com Titi Godoy, traz a participação do Trio Amaranto. “Luz acesa” é a primeira canção dela com o violonista e compositor Tabajara Belo. “As outras são todas minhas”, orgulha-se.



“Neste álbum, queria algo que trouxesse mais aceitação da minha solitude. Então, convidei o violonista Renato Saldanha, Titi Godoy, Rafael Alberto, percussionista e baterista da Filarmônica, a pianista Luiza Mitre, a percussionista Natália Mitre, Pedro Morais que cantou comigo uma faixa, e o próprio Thiago Corrêa, que cantou e tocou vários instrumentos, além, claro, das minhas irmãs Flávia e Lúcia Ferraz.”



No show desta quinta (28/11), Marina estará acompanhada por Thiago Corrêa (baixo), Henrique Matheus (guitarra), Lucas Godoy (bateria) e Igara (piano). Em 5 de dezembro, vai subir ao palco ao lado de Tabajara Belo.



“No Teatro da Assembleia, farei o show inteiro só com as canções do disco. Contarei também com a presença do Henrique Matheus tocando guitarra. Ele acompanhou o processo inteiro da mixagem e gravação do álbum. Na outra quinta-feira, na Casa Outono, eu e o violonista Tabajara Belo faremos umas seis ou sete canções do disco e outras que me serviram de inspiração como compositora. Aí tem Chico Buarque, Djavan, Edu Lobo, Adriana Calcanhotto, Guilherme Arantes e até Michael Jackson.”



Marina Ferraz está feliz com o seu momento solitude. “Depois de anos de trajetória coletiva, entro agora nessa fase solitária, mas muito potente para mim, marcada pelo envolvimento com o meu próprio foco na composição”, explica. E agradece às irmãs Flávia e Lúcia pelo apoio que lhe deram enquanto compositora, desde menina.



“Nos CDs do Amaranto, sempre teve uma canção minha. Inclusive, no álbum 'O quarto azul', o primeiro autoral do trio, a maioria das músicas é de minha autoria, compostas com parceiros”, lembra.

Apoio dos fãs

Marina Ferraz se sente realizada. “Mãe de dois filhos, dando conta de fazer tanta coisa...”, observa. E se orgulha deste projeto solo viabilizado por financiamento coletivo. “O processo foi muito intenso – da criação até o final. É muito legal ver tanta gente acreditando na abertura para um novo lado. Isso foi importante e especial”, conclui.



A faixa “Ela” já tem videoclipe rodando no YouTube, realizado por Leo Goodgod e Pano Preto Filmes.



“SUSTENTO”



Shows de lançamento do álbum solo de Marina Ferraz. Nesta quinta-feira (28/11), às 19h30, no Teatro da Assembleia (Rua Rodrigo Caldas, 30, Santo Agostinho), com entrada franca. Em 5 de dezembro, às 20h30, na Casa Outono (Rua Outono, 571, Carmo). Ingressos a R$ 44, à venda na plataforma Sympla. Informações: (31) 99906-0624.