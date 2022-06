Sexteto de cordas DuContra e Amaranto fazem show à luz de 400 velas em BH

DoContra se propõe a romper fronteiras entre os repertórios erudito e popular (foto: Acervo DoContra)

Prometendo dar roupagem inédita a repertório superconhecido da música mineira, o sexteto de cordas DoContra e o grupo Amaranto se apresentam neste domingo à noite, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Será um "concerto à luz de velas", como o show foi batizado.







''Trazemos pela primeira vez a BH um modelo de espetáculo que está dando muito certo na Europa'' Neto Bellotto, cantor







“É muito legal a roupagem elegante e sofisticada dos arranjos que só o DoContra tem. É a nossa identidade, a nossa característica são arranjos superarrojados, diferenciados dos demais grupos orquestrais”, diz Neto Bellotto. “A gente transita entre o clássico e o popular, mas não é aquela coisa ali no fundo, tocando notas longas, acompanhando artistas.”





Flávia Ferraz, cantora do Amaranto, elogia tanto os arranjos quanto a execução do sexteto. “São músicos de alto nível com seus instrumentos de cordas. Orquestra é coisa muito complexa, principalmente a afinação”, diz.





Amaranto e DoContra já se apresentaram outras vezes. “Fomos chegando ao que o público mais gosta e o repertório ficou lindo. Ele é montado para a pessoa se sentar, cantar e se sentir abraçada pelos grupos”, explica Neto.





O cantor ressalta a contribuição especial do Amaranto, formado pelas cantoras mineiras Flávia, Lúcia e Marina Ferraz. “A gente está superfeliz em trazer as meninas para o palco. Achei que precisávamos abrir mais vozes. Quem for ao teatro vai se emocionar muito, pois verá um espetáculo que ainda não foi apresentado em BH”, reforça.





A ideia, agora, é gravar o show na Casa da Ópera, em Ouro Preto, inaugurada em 1770 e considerada o teatro mais antigo das Américas. “Lá vai combinar mais com o lance das velas. Fica algo mais intimista”, diz o cantor.



Amaranto apresentará oito canções a convite do sexteto de cordas (foto: Rodrigo Guedes/divulgação)



QUARTETO EM CENA Flávia Ferraz conta que o Amaranto fez arranjos para algumas músicas. “O Neto está no vocal principal quase todo o tempo, mas há canções apenas com a gente. Em outras, funcionamos como quarteto, o jeito que mais gostamos quando tem show em parceria”, afirma. “A gente precisou ensaiar só com o Neto para irmos ajeitando tudo, abrindo vozes e contracanto. Vamos participar de oito músicas.”





O sexteto DoContra é formado por Neto Bellotto (contrabaixista, violonista e cantor), Gilberto Paganini (viola), Wallace Mariano (contrabaixo), Jovana Trifunovic (violino), Lina Radovanovic (violoncelo) e Valentina Gostilovitch (violino). O grupo se propõe a divulgar a música erudita, transitando pelo universo popular e outras linguagens artísticas.





DOCONTRA CONVIDA AMARANTO

Neste domingo (5/6), às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada). Informações: (31) 3516-1360.

