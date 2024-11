O Coral Ars Antiqua se apresenta nesta quarta-feira (27/11) na capital mineira, depois de fazer turnê na Suíça e Portugal. Dirigido pela maestra Ângela Pinto Coelho, o grupo preparou repertório com autores brasileiros e estrangeiros, como o carioca Heitor Villa-Lobos, o americano Randall Thompson e o argentino Astor Piazzolla.

O concerto “Notícias de lá” destacará a obra do regente belo-horizontino Carlos Alberto Pinto Fonseca, cujas composições integram programas de corais em vários países. Canções de Edu Lobo, Capinam, Tom Jobim e Chico Buarque também vão ganhar releituras do Ars Antiqua.

A apresentação começa às 20h, na Sala Sérgio Magnani da Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320, Bairro Funcionários). Ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).