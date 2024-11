A passagem de Bruno Mars por BH já acabou, mas ele continua assunto na cidade. Desta vez, o Tizé Bar e Butequim, onde o cantor esteve no fim de semana, revelou que o músico presenteou o garçom que o atendeu com ingressos para o show da última terça-feira (5/11). Ele também chegou a convidar o tatuador mineiro Cadu Underdog para um ‘rolê’, com direito a Xeque Mate e um ‘after’ com a equipe.





“Lucas é o nome dele! E foram ‘só’ 4 ingressos na pista premium de presente. Sem dúvidas o Lucas é um profissional que merece demais!”, disse o perfil do bar na publicação. “Tizé agradece por ter atendido tão bem o nosso querido Bruninho e por compartilhar os momentos do show com a gente”, completou.





Quem também publicou um vídeo falando da sua experiência com Bruno Mars foi o tatuador Cadu Underdog, também de BH. Ele aparece em um vídeo compartilhado pelo cantor fazendo a tatuagem do Cristo Redentor no peitoral do artista.





Nas redes sociais, ele compartilhou o decalque usado por Bruno, devidamente autografado e com uma dedicatória para a família de Cadu. O tatuador contou que assinou um contrato de confidencialidade e, por isso, não pôde dar detalhes de como foi o encontro, mas deu algumas informações.











“A sensação foi bem legal de estar ali com ele. O dia foi muito legal, o cara é muito humilde, divertido pra caramba, a gente conseguiu trocar bastante ideia. Ele ficou aqui no estúdio um tempão, trocou o Xeque Mate comigo”, revelou.











Passada a sessão de tatuagem, Cadu e a esposa receberam um convite especial. “Depois ele me chamou e eu e minha mulher fomos lá pro hotel dele. Tinha só a galera da equipe dele e a gente ficou lá até tardar, tomando muito o Bruno Mars. O cara parecia um amigo, não era um cara que você acha que é famoso, sabe?”, declarou.

