Depois de passear de moto, tomar um litrão e agitar as avenidas de Belo Horizonte, Bruno Mars fez bonito no show no Mineirão, na noite dessa terça-feira (5/11). Além das tradicionais gracinhas em português que ele já havia dito nas outras apresentações durante a passagem no país, o cantor aproveitou a apresentação em BH para declarar seu amor pelo Brasil.





“Todo músico, todo artista sonha tocar em frente de um público como vocês, então, muito obrigado por nos darem isso”, disse, sendo ovacionado. Em outro momento, ele perguntou ao público “BH é quem?”, ao que a plateia respondeu “BH é nós”, como manda o figurino.





Mas o ponto alto foi a declaração de que Mars já tem uma persona brasileira. “O mundo pode ter o Bruno Mars, mas o Bruninho pertence ao Brasil”, exclamou.









Dono de hits como “Uptown Funk” e “Just the Way You Are”, Bruno ganhou até um documento brasileiro. A página do Ministério da Gestão e Inovação publicou um vídeo em que o RG do cantor é produzido.





“Missão cumprida, entregamos a Carteira de Identidade fictícia (mas feita com muito carinho) para o Bruninho em seu último show. Ele já pode se sentir brasileiro como a gente! Te amamos Bruno Márcio do Brasil!”, escreveu a página.









Em um momento do show, ele levou o documento ao palco. A brincadeira começou na apresentação da última sexta-feira, em Curitiba, em que o cantor se chamou de Bruninho Márcio e pediu um CPF.





Missao cumprida! Bruninho tem uma CIN simbolica e gigante, mas enviada com carinho, para chamar de sua. A CIN é o documento que tem o CPF como número único. Enviamos uma CIN figurativa de presente a ele em agradecimento ao seu amor pelo Brasil. Obrigado, Bruninho! #BrunoMars pic.twitter.com/281wtTDYpe — Ministério da Gestão e da Inovação (@gestaogovbr) November 6, 2024





A apresentação em BH fechou a turnê “Live in Brazil”, que durou um mês e teve 14 shows no país. Além da capital mineira, Bruninho se apresentou em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.





Apesar de já ter se despedido dos palcos brasileiros, Bruno ainda não divulgou quando vai voltar para os Estados Unidos. Isso porque ele foi convidado para conhecer a Toca do Cruzeiro, em BH.











O convite foi publicado no perfil oficial do time. “COME TO TOCA DA RAPOSA, BRUNINHO (Venha à Toca da Raposa, Bruninho)! Quando o Raposão e Raposinho entram no ritmo do Bruno Mars, é um show à parte! Nossos mascotes estão preparados para receber o astro com todo o gingado mineiro”, diz o texto da publicação. No entanto, não se sabe se o cantor vai comparecer ao local.