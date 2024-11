O cantor Bruno Mars chegou a Belo Horizonte nesse sábado (2/11) para realizar seu show, marcado para hoje (5/11). Após ser flagrado em bares da Região Centro-Sul da cidade e, até mesmo, revelar sua comida mineira preferida, o artista decidiu dar algumas voltas de moto (sem capacete, o que é proibido) pelo Bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste da capital.





Bruno Mars vestido de verde e amarelo





‘Bruninho’, como é chamado carinhosamente pelos fãs brasileiros, vestia camisa e boné do Brasil, óculos 'juliet' e calçava chinelos. Antes de sair do local em uma moto, o cantor atendeu alguns fãs que passavam pelo local e tirou fotos - ele ainda aproveitou para tomar uma cerveja. Confira:

O artista fará o último show de sua turnê pelo país no Mineirão. Ele realizou, ao todo, 13 apresentações em capitais do Brasil, sendo seis no Estádio Morumbis, em São Paulo; três no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro; dois no Estádio Couto Pereira, em Curitiba; dois na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nazare? Amarga (@nazareamarga)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia