Bruno Mars, ou Bruninho, para os brasileiros, está comemorando seu aniversário de 39 anos no Brasil. E, ainda por cima, está solteiro. Após fazer revelação sobre o fim de seu relacionamento, o cantor ganhou os primeiros "parabéns para você" no bar do hotel em que está hospedado.





Em vídeo publicado nas redes sociais na madrugada, o cantor aparece usando boné do Brasil e recebendo um bolo com velas acesas. Ele deve seguir com as comemorações na noite desta terça, em que faz show no Estádio Morumbis.





A comemoração aconteceu após seu show da última segunda-feira (7/10), em que ele revelou que está "solteiro" e "facinho", confirmando o término do relacionamento com a modelo e atriz Jessica Caban. "Cadê as solteiras?", perguntou ele durante o show.





No começo deste ano, o cantor havia dito, em entrevista ao Fantástico (Globo), que gostaria de comemorar seu aniversário no Brasil: "Os shows no Brasil sempre são diferentes porque a energia das pessoas é diferente. A última vez foi tão incrível que agora eu quero comemorar o meu aniversário lá", confessou.

Em 2023, Mars fez duas apresentações no Festival The Town. Nesta passagem, ele faz 14 shows entre São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília.