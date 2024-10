O cantor Bruno Mars está curtindo a visita ao Brasil. O norte-americano foi visto de chinelo e tomando cerveja em um bar da Vila Madalena, em São Paulo, na noite de quinta-feira (3/10). Bruninho — como ele é carinhosamente chamado pelos fãs brasileiros — fará 14 shows no Brasil nos próximos dias, incluindo uma apresentação em BH, em 5 de novembro.





Ele esteve com membros de sua equipe no bar De Primeira, localizado na Vila Madalena, boêmio bairro paulista. Ele ficou em uma mesa reservada para dez pessoas no canto do local.

O bar flerta com o conceito de boteco raiz, mesclado com inovações culinárias. O cardápio tem opções de pratos feitos a partir de R$ 39, petiscos, porções e sanduíches. Também tem uma criativa carta de drinks, que explora frutas tropicais. As bebidas ainda incluem cerveja, chope e mate.









O estabelecimento tem nota 4,2 na avaliação do Google e ganhou o prêmio de melhor boteco de 2023 pelo Comer & Beber. A cozinha é comandada pelo casal Gabriel Coelho, campeão do “Mestre do Sabor” em 2019, e Julia Tricate, campeã da terceira temporada do “The Taste Brasil”.





Nas redes sociais, Coelho contou o que o artista experimentou. "Ele comeu bem demais. Ele amassou!", declarou nas redes sociais. “Ele comeu uma ostra com vinagrete de manga. Ele amassou também nosso torresminho, a super novidade que é o bolinho de carne empanado com trigo. Também o clássico bolinho de mandioca. Mandou pra dentro também um dos meus favoritos que é o sanduíche de frango frito. Ele comeu coxinha com creme de milho. Mais brasileiro do que isso impossível! Não podia deixar de faltar nosso pastelzinho". Para acompanhar esse banquete, Bruninho escolheu cachaça.

Fachada do De Primeira, bar onde Bruno Mars comeu Google









Ao g1, o chef contou que foi o cantor quem selecionou o que queria comer. "Ele que escolheu os pratos. Mandamos um bolinho novo para ele provar porque já tínhamos comido muito. Estavam em três pessoas na mesa”, disse.





Coelho explicou que os seguranças do cantor foram ao local um dia antes para conhecer o ambiente. "Ontem, eles chegaram, seguranças e alguns produtores, e perguntaram se a gente podia fechar a janela, porque ia chegar uma pessoa famosa. Até então, a gente não sabia de nada. Depois de um tempinho eles falaram que era o Bruno", disse.





No final da noite, o cantor foi presenteado com uma garrafa de cachaça da casa. “É claro que não dava pra ele ir embora sem a nossa cachaça que é produzida aqui no interior de SP. Foi embora dançando com a garrafa na mão e agradecendo todo mundo! Simpatia em pessoa!", contou o chef.