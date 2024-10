Ótima notícia para os fãs de Bruno Mars: o astro já está em solo brasileiro! O cantor, que tem shows programados ao longo de outubro e início de novembro, irá passar por cinco capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Com 14 apresentações no total, essa turnê promete ser um dos maiores eventos musicais do ano no Brasil.

Para quem está ansioso para curtir o show, o artista deixou um gostinho especial: uma playlist especial no Spotify com as músicas que estarão presentes nos shows, músicas essas que normalmente não fazem parte dos concertos mundo afora.

A expectativa do público para os shows é enorme: eles já estão com ingressos esgotados em várias cidades e alta demanda nas capitais onde ainda há vendas abertas. Se você vai marcar presença ou ainda está pensando se vai ao show, confira a seguir um pouco sobre a trajetória do artista, como ouvir a playlist oficial da turnê no Brasil e o que o público mineiro pode esperar do show em Belo Horizonte, que acontece no dia 5 de novembro.

Sobre Bruno Mars, a estrela internacional que encantou o Brasil

Peter Gene Hernandez, conhecido como Bruno Mars (ou “Bruninho”, pelos íntimos), é um cantor, compositor e produtor musical havaiano. Sendo 14 vezes vencedor do Grammy e indicado 30 vezes, ele é um dos artistas mais vendidos de todos os tempos, com mais de 200 milhões de singles comercializados mundialmente.

Em 2022, ele recebeu o prêmio de Álbum do Ano no BET Awards pelo projeto "An Evening with Silk Sonic" e conquistou quatro prêmios no 64º Grammy, incluindo Gravação e Canção do Ano por "Leave The Door Open". Essa música também se tornou a 17ª de Mars a alcançar status Multi-Platina e seu oitavo número 1 na Billboard Hot 100.

O álbum "24K Magic" foi um marco, com o single principal certificado quatro vezes Platina e o sucesso "That’s What I Like" seis vezes Platina, ambos alcançando posições de destaque nas paradas. Sua colaboração com Cardi B, "Finesse", também foi um grande sucesso, chegando ao terceiro lugar na Billboard Hot 100.

Mars se destaca como o primeiro artista masculino a ter três hits no Top 5 da Billboard em seus três primeiros álbuns. Ele também é reconhecido por suas longas permanências nas paradas e por ser um dos poucos artistas a escrever e produzir todos os seus hits número 1. Entre 2017 e 2018, Bruno realizou a bem-sucedida turnê "24K Magic", vendendo mais de 1 milhão de ingressos em um único dia. Em 2015, "Uptown Funk" foi outro grande marco em sua carreira, levando três prêmios GRAMMY.

Playlist especial foi criada para shows do artista no Brasil

Bruno Mars preparou uma playlist especial com as músicas favoritas dos brasileiros para sua aguardada turnê pelo Brasil. As músicas selecionadas foram compartilhadas em seu perfil oficial no Spotify, onde Bruno Mars se destaca como o terceiro artista mais ouvido no mundo.

A playlist conta com 27 músicas que passam por várias fases de sua carreira. Entre os sucessos escolhidos, estão clássicos do álbum de estreia, como "Talking to the Moon" e "Count on Me", além de hits mais recentes como "24K Magic" e "Finesse". Também não ficaram de fora duas faixas do Silk Sonic, seu duo com Anderson Paak, e uma surpresa especial: a inclusão de "Gorilla", uma música raramente apresentada ao vivo, mas muito pedida pelos fãs brasileiros.

Você pode ouvir as músicas no perfil do artista no Spotify.

O que os fãs podem esperar dos shows do Bruno Mars em Belo Horizonte?

A expectativa dos fãs mineiros para o show de Bruno Mars está nas alturas. O artista, que cancelou sua apresentação em Belo Horizonte em 2012 devido a questões logísticas, vem pela primeira vez à capital no dia 5 de novembro, encerrando sua turnê pelo Brasil.

O Mineirão foi dividido em vários setores para acomodar a grande quantidade de público esperada. Ao todo, foram disponibilizados 55.679 ingressos, tornando o show um dos maiores eventos musicais do ano em Belo Horizonte.

O setor de cadeiras superiores, com capacidade para 24.549 pessoas, foi o primeiro a esgotar os ingressos, demonstrando o grande interesse pelo evento. A pista premium, que pode receber até 18 mil pessoas, ainda possui ingressos disponíveis e promete ser o espaço mais cobiçado para quem deseja estar mais perto do palco e do cantor. Já o setor de cadeiras inferiores, com capacidade para 13.130 espectadores, oferece uma visão privilegiada do show.

Os ingressos ainda estão à venda: saiba como adquirir os seus

Os ingressos para os shows do Bruno Mars ainda estão à venda no site da Ticketmaster e podem ser pagos por cartão de débito, pix, dinheiro em espécie (nas bilheterias oficiais e cartão de crédito (podem ser parcelados em até 3x sem juros e de 4 a 8x com juros). Vale lembrar que a classificação etária do evento é 14 anos e menores de 6 a 13 anos podem acessá-lo acompanhados por um responsável legal.

Confira informações sobre os shows

São Paulo

Data: 1, 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro de 2024

Local: Estádio do MorumBIS (Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo/SP)

Rio de Janeiro

Data: 16, 19 e 20 de outubro de 2024

Local: Estádio Nilton Santos (Rua José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro/RJ)

Brasília

Data: 26 e 27 de outubro de 2024

Local: Arena BRB Mané Garrincha (SRPN Portão 1, SRPN - Asa Norte, Brasília/DF)

Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Shopping 5ª Avenida (Rua Alagoas, 1314 - Funcionários, Belo Horizonte/MG)

Curitiba

Data: 31 de outubro e 1 de novembro de 2024

Local: Estádio Couto Pereira (Rua Ubaldino do Amaral, 63 - Alto da Glória, Curitiba/PR)

Belo Horizonte