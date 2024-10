Correio Braziliense - O rapper Eminem está prestes a viver uma nova fase em sua vida pessoal: ele será avô. A notícia foi revelada de uma maneira emocionante com o lançamento do videoclipe de sua nova música Temporary. No vídeo, que traz uma compilação de momentos caseiros da filha do artista, Hailie Jade Scott, é mostrado o momento em que ela revela ao pai que está esperando seu primeiro filho.

No clipe, Hailie Jade, de 28 anos, surpreende Eminem com uma camiseta azul de futebol com a palavra “Vovô” estampada nas costas, além de entregar a ele uma imagem de ultrassom. A reação do rapper foi de total emoção, com ele visivelmente surpreso e emocionado com a novidade. Hailie Jade é fruto do relacionamento de longa data de Eminem com Kim Scott.

A gravidez de Hailie é fruto de seu casamento com Evan McClintock, com quem ela está desde 2016 e se casou no início de 2023. O relacionamento de ambos foi aprovado pelo próprio Eminem, que já havia demonstrado apoio ao casal em entrevistas anteriores. Em 2020, durante uma conversa com Mike Tyson, Eminem declarou que a filha o deixava muito orgulhoso e que não poderia estar mais feliz com a trajetória dela.

Além de Hailie, Eminem é pai de outras duas filhas, Alaina Marie Mathers e Stevie Laine Mathers, que também foram mencionadas na nova música do rapper. O videoclipe de Temporary marca uma homenagem tocante à família de Eminem, ao mesmo tempo em que o artista reflete sobre o futuro e o legado que deixará para suas filhas e, agora, para seu futuro neto.







O que Eminem escreveu sobre P. Diddy em novo álbum

O rapper Eminem voltou aos holofotes com seu mais recente trabalho, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), e não poupou Sean “Diddy” Combs em suas letras. O álbum, que contém faixas como Fuel, Antichrist e Bad One, traz críticas afiadas ao magnata da música, referenciando os escândalos e alegações de abuso sexual que envolvem Diddy.

Eminem, conhecido por suas letras provocativas, utiliza seu estilo característico para abordar questões delicadas e episódios polêmicos relacionados ao produtor. Em uma das músicas, Eminem faz referência a um vídeo de 2016, recentemente ressurgido, que supostamente mostra Diddy agredindo sua então namorada, Cassie Ventura, em um hotel em Los Angeles.

A cena, capturada por câmeras de segurança, é usada pelo rapper como um exemplo das acusações graves contra Diddy, que enfrenta investigações federais por tráfico de mulheres e abuso sexual. Eminem não se esquiva de temas controversos e, em Fuel, sugere que Diddy estaria envolvido em atividades criminosas, com um jogo de palavras que faz alusão a agressões sexuais.

O rapper também menciona as mortes de Tupac Shakur e The Notorious B.I.G., insinuando que Diddy pode ter tido algum envolvimento, algo que o produtor sempre negou.

As acusações fizeram com que o álbum gerasse intensa repercussão nas redes sociais e na mídia. Enquanto alguns fãs elogiam a coragem de Eminem em expor figuras poderosas, outros criticam a forma como o rapper lida com questões tão sérias em suas músicas.

Diddy, por sua vez, negou todas as acusações e alegou que as músicas de Eminem são difamatórias. A tensão entre os dois não é novidade, já que em 2018, Eminem insinuou que Diddy estava ligado ao assassinato de Tupac em seu diss track Killshot.