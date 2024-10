O corpo do jornalista Cid Moreira é velado nesta sexta-feira (4) no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio de Janeiro. Familiares, amigos e fãs prestam suas últimas homenagens a um dos maiores ícones do telejornalismo brasileiro.

O jornalista e apresentador morreu ontem, aos 97 anos.





A família de Cid Moreira ainda não chegou ao local do velório, onde o caixão permanece fechado. O empresário Jonas Suassuna, responsável por auxiliar o jornalista na conclusão da gravação da Bíblia em áudio, foi o primeiro a comparecer ao Palácio Guanabara para prestar suas homenagens. A jornalista Fátima Bernardes também está no local.



Embalsamento

A cerimônia acontece na sede do governo estadual, que foi aberta para este último adeus. O salão nobre estará disponível das 8h30 às 10h exclusivamente para a família, e das 10h às 13h será aberto ao público. Na sequência, o corpo do jornalista seguirá para sua cidade natal, em Taubaté, no interior de São Paulo, onde será enterrado.

O corpo do apresentador Cid Moreira passou por um embalsamamento para a despedida em Petrópolis, Rio e Taubaté.





A técnica chamada tanatopraxia é indicada em casos de velórios duradouros, a mesma aplicada durante a cerimônia de despedida de Pelé.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O primeiro velório aconteceu na quinta-feira, em Itaipava, onde ele morava.