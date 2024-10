O jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira, que completou 97 anos no domingo (29/9), morreu na manhã desta quinta-feira (3/10). A informação foi confirmada pela TV Globo e GloboNews.

Cid foi apresentador do Jornal Nacional e ficou conhecido como um dos rostos mais icônicos da TV brasileira. Segundo informações preliminares, ele estava internado em um hospital em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, e nas últimas semanas vinha tratando de uma pneumonia.



Veja Cid Moreira em uma escalada do Jornal Nacional com Leo Batista na bancada:

E neste vídeo, Cid Moreira apresentando o telejornal ainda jovem

Trajetória

Natural de Taubaté (SP), o jornalista iniciou a carreira no rádio em 1944, depois de ser descoberto por um amigo que o incentivou a fazer um teste de locução na Rádio Difusora de Taubaté.

Entre 1944 e 1949, Cid narrou comerciais até se mudar para São Paulo, onde trabalhou na Rádio Bandeirantes e na Propago Publicidade. Já em 1951, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde foi contratado pela Rádio Mayrink Veiga. Entre 1951 e 1956, começou a ter suas primeiras experiências na televisão, apresentando comerciais ao vivo em programas como “Além da Imaginação” e “Noite de Gala”, na TV Rio.

Passagem no Jornal Nacional

Em 1969, Cid Moreira voltou à Globo para substituir Luís Jatobá no “Jornal da Globo”. No mesmo ano, foi escalado para a equipe do Jornal Nacional (JN), o primeiro telejornal transmitido em rede no Brasil. A estreia ocorreu em setembro de 1969, e Cid dividiu a bancada com Hilton Gomes. Dois anos depois, iniciou uma parceria de longa data com Sérgio Chapelin.

Durante 26 anos, Cid foi o principal rosto do JN. Sua voz tornou-se sinônimo de credibilidade, e seu “boa-noite” diário marcou a televisão brasileira. Em 1996, Cid deixou a bancada do jornal e se dedicou à leitura de editoriais e deu espaço a novos apresentadores, como William Bonner e Lillian Witte Fibe, com Cid Moreira dedicando-se à leitura de editoriais.



Aniversário

O jornalista recebeu uma série de homenagens em seu aniversário, no último domingo. O perfil de Cid no Instagram compartilhou várias mensagens, vídeos e homenagens feitas a ele. "Tanto carinho me dá muita alegria", escreveu a página do jornalista.



Disputa familiar

Cid Moreira travou uma disputa familiar, que se acirrou em 2023 e foi para a Justiça. O filho Roger Moreira, que foi adotado pelo apresentador com uma outra mulher, acusou o pai de deserdá-lo, retirando-o do direito à herança.

Já o filho biológico Rodrigo Moreira alegou que foi abandonado pelo pai. Os irmãos se uniram e protocolaram uma ação de interdição do pai, além da prisão de Fátima, mulher de Cid, alegando maus tratos por parte dela contra o apresentador.

No entanto, Cid e Fátima se manifestaram publicamente negando as acusações.



Matéria em atualização