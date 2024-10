O apresentador Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3/10), é um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro. Ele começou a carreira em 1944, na época do rádio. Cid foi o primeiro apresentador do principal telejornal do país, o 'Jornal Nacional', da TV Globo, entre 1969 e 1996. Foi no programa diário que sua voz inigualável deu voz ao "boa noite" mais famosos do Brasil.

Segundo o Memória Globo, Cid Moreira apresentou o Jornal Nacional cerca de 8 mil vezes. Em função da sua intimidade com o público, os telespectadores acompanharam boa parte da vida do jornalista pela telinha, como se ele fizesse parte da família brasileira.

O apresentador também participou do 'Fantástico', onde deu voz ao quadro do mágico Mister M, que faz parte da memória de milhões de brasileiros.

Cidão, como era carinhosamente apelidado, estava internado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde morava. Eles passava por sessões de diálise e morreu de falência múltipla dos órgãos, segundo informações divulgadas pelo médico do jornalista no Programa Encontro, da Rede Globo.