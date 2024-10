O editor-chefe do Jornal Nacional, o apresentador William Bonner, elogiou o apresentador Cid Moreira, que morreu aos 97 anos.





Bonner, que apresenta o Jornal Nacional desde abril de 1996, disse no programa Encontro, com Patrícia Poeta, na Rede Globo, que a morte de Cid foi uma "notícia triste, mas um prazer falar sobre ele".





William Bonner diz que os dois tinham uma 'diferença considerável de idade" e que a admiração dele pelo apresentador mais antigo do telejornal começou antes de iniciar a carreira de jornalista.





"Ele é uma figura gigantesca, co-fundador do Jornal Nacional, uma voz de credibilidade indiscutível, num tempo em que não havia internet, rede social, streaming. Era um tempo em que o JN era a principal fonte de informação dos brasileiros".





Bonner lembrou de um fato curioso do relacionamento dos dois. Contou que antigamente os apresentadores não interagiam um com o outro, não olhavam um para o outro durante a apresentação do telejornal, a postura era fixa diretamente para a câmera. Ele nunca tinha observado Cid Moreira de perfil na bancada do JN - o que só veio ocorrer muitos anos depois. "Fiquei petrificado quando eu vi o Cid de perfil, porque antigamente não se apresentava assim."





William Bonner revelou ainda a admiração que a mãe dele tinha por Cid Moreira. "Teve uma época em que, no fim do Fantástico, o Cid lia um texto bem editorializado. Minha mãe chamava aquele momento de 'a lavada do Cid Moreira', porque o tom tinha sempre um tom moral. Minha mãe adorava."