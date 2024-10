O ator John Simm, conhecido por estrelar a série de viagem no tempo ‘Life On Mars’, teve sua vida pessoal virada de cabeça para baixo ao participar do programa de TV ‘DNA Journey’. O teste genético revelou que o homem que ele chamou de pai durante toda a vida não compartilha laços biológicos com ele





Simm inicialmente participava do programa apenas para acompanhar seu colega de série, Philip Glenister. No entanto, o resultado inesperado do teste mudou completamente a percepção de John Simm sobre sua própria história familiar.









No programa, John Simm revelou como a descoberta afetou profundamente sua vida. “Acabou sendo uma coisa tão grande na minha vida e tudo o que eu estava fazendo era um favor para Phil para que ele não tivesse que fazer isso sozinho. Isso girou meu mundo, e tudo o que eu achava que sabia não era real”, disse Simm ao Daily Mail.





Simm tinha uma ligação especial com seu pai, Ronald, com quem começou sua carreira artística tocando violão em uma banda. Ronald faleceu em 2015, e a perda deixou um vazio significativo na vida de John. “Quando alguém morre, você fica com esse enorme buraco negro em sua vida”, disse ele em uma entrevista anterior.





Mesmo chocado com a novidade, Simm decidiu não abandonar o programa. Em vez disso, ele aproveitou a oportunidade para descobrir mais sobre seu pai biológico. Após pesquisas e descobertas, ficou sabendo que seu pai biológico já havia falecido e morava na mesma vizinhança que ele, frequentando bares onde John e Ronald costumavam se apresentar.





A experiência foi comparada por Simm a um enredo de ‘De Volta Para o Futuro’: “O que me deixa perplexo, eu e meu pai tocamos por aqui muitas vezes, definitivamente tocamos muito aqui e ele pode ter estado no mesmo pub uma noite e me assistido tocar’. É uma daquelas coisas loucas, tipo ‘De Volta Para o Futuro'”, comparou.





Através do programa, Simm também descobriu que tinha uma meia-irmã, Karen. No mesmo episódio, ele teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Karen compartilhou memórias de seu pai biológico e histórias familiares, ajudando John a entender melhor suas origens.