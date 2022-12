Viagem no tempo: o voo que decolou em 2023 e pousará em 2022

O site de rastreamento do espaço aéreo mundial exemplifica a viagem no tempo: de 2023 para 2022 (foto: Redes sociais/Reprodução)

Passageiros a bordo de um boeing 777-300 da United Airlines estão, na tarde deste sábado (31/12), passando por uma verdadeira e nada fictícia viagem no tempo: a caminho dos Estados Unidos, o grupo saiu de Seul, na Coreia do Sul, em 2023 e chegará no destino em 2022.Os passageiros embarcaram por volta das 0h29 de 1º de janeiro de 2023, no Aeroporto Internacional de Incheon, em Seul, rumo a São Francisco, nos EUA. A previsão da chegada da aeronave é para as 17h01 deste sábado, 31 de dezembro de 2022.A "viagem no tempo" é causada por conta da Linha Internacional de Data no Oceano Pacífico. Ao sair da "zona horária" da Ásia seguindo para a América a aeronave entra em uma zona de menos 23 horas em relação à zona anterior, que vai "aumentando" conforme a aeronave mantém seu curso. Às 14h43 deste sábado (horário de Brasília), a aeronave estava havia duas horas e 13 minutos no ar e dentro da "zona horária" da Ásia - dessa forma, ainda em 2023.Em algumas horas, o boeing cruzará a chamada linha internacional da data, localizada a 180º do Meridiano de Greenwich e os passageiros voltarão para 2022. No total, o voo tem duração prevista de nove horas e 46 minutos.