Morreu nessa segunda-feira (30/9), aos 48 anos, o ator americano Gavin Creel. Segundo publicado pelo New York Times, a causa da morte foi um tipo de câncer raro, chamado sarcoma melanótico metastático da bainha do nervo periférico. Ele recebeu o diagnóstico há cerca de dois meses, em julho deste ano. Quem confirmou a morte foi seu marido, Alex Temple Ward.





Creel ficou conhecido por participar de musicais da Broadway, como "Caminhos da floresta", "Hair" e "Alô, Dolly!". Ele também soltou a voz em West End, a rua dos teatros de Londres, em peças como "Mary Poppins" e "Waitress".





O ator também participou de produções no cinema e na TV, com papéis como "Eloise no Plaza", “O natal de Eloise", "As enroladas aventuras da Rapunzel" e "American horror stories".





Em 2002, ele foi indicado ao prêmio Tony (o Oscar do teatro), por "Positivamente Millie". Em 2010, indicado novamente, desta vez por "Hair". Creel levou a estatueta em 2017, como melhor ator coadjuvante, por “Alô, Dolly!”.





Ele estrelou o primeiro musical da Broadway transmitido ao vivo, chamado “She loves me”. Creel também se apresentava como cantor e tinha músicas gravadas.





