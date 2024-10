SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atriz de "Ninguém Quer", nova série de comédia romântica da Netflix, Justine Lupe revelou que passou por um incidente desagradável no set.





Em entrevista ao podcast da revista americana Bustle, a atriz relatou que precisou ir ao banheiro no meio de uma gravação. Enquanto fazia o "número dois", porém, ela foi interrompida por produtores que bateram à porta. "Imediatamente eu levantei e me vesti, mas não percebi que um pouco de cocô caiu no vestido", contou.





"Espalhei tudo pelas minhas costas, sujei todo o vestido", relatou a atriz, rindo da própria situação. "Tiveram que parar a gravação para lavar minha roupa e todo mundo ficou esperando."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Criada por Erin Foster, a série "Ninguém Quer" conta a história de uma apresentadora de podcast sobre sexo, interpretada por Kristen Bell, que se envolve com um rabino, vivido por Adam Brody.