"América. Oasis está chegando. Vocês terão uma última chance para provar que sempre nos amaram", publicou a conta oficial da banda Oasis, na segunda-feira (30), na plataforma X (antigo Twitter). Estados Unidos, Canadá e México receberão os irmãos Liam e Noel Gallagher para cinco apresentações em 2025.

O grupo de rock inglês marcará presença em Toronto (24 de agosto), Chicago (28 de agosto), East Rutherford, Nova Jersey (31 de agosto), Los Angeles (6 de setembro) e Cidade do México (12 de setembro). Cage the Elephant, banda indie americana, vai abrir os shows.





Fãs podem se registrar no site da banda para a pré-venda de ingressos até terça (1 de outubro). A pré-venda ocorrerá na quinta (3) e a venda geral na sexta (4), pela plataforma Ticketmaster.





A última apresentação de Oasis na América do Norte foi 16 anos atrás, antes do fim conturbado da banda. A reunião foi confirmada em agosto, com 17 shows anunciados no Reino Unido. Os ingressos esgotaram rapidamente. Em sites de revenda, o valor para ver a banda em 26 de julho de 2025 no Estádio Wembley, em Londres, chegava a $6000 libras esterlinas (quase R$ 44 mil na cotação atual).





Oasis foi formado em 1991 na cidade inglesa de Manchester e é reconhecido como um dos maiores grupos musicais de sua época. 2025 será o aniversário de 30 anos de "What's the Story Morning Glory", álbum criticamente aclamado com mais de 22 milhões de cópias vendidas. O disco inclui algumas das músicas mais icônicas da banda como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" e "Champagne Supernova". O álbum de estréia "Definitely Maybe" foi relançado em comemoração aos seus 30 anos.