Um mês após o anúncio da volta do Oasis, os fãs brasileiros da banda de rock se preparam para um anúncio de um show no país. Mas, segundo publicado pela revista britânica NME, a espera está perto do fim. A publicação afirmou que um show dos irmãos Liam e Noel Gallagher deve acontecer em São Paulo, em 2025.





A informação não foi confirmada por qualquer fonte oficial. O que a revista diz é que, depois de passar pelo Reino Unido e pela Irlanda, o Oasis deve sair em turnê pela América do Norte e do Sul, Ásia e Oceania. A publicação ainda cita as cidades que receberiam os shows:





Toronto, Canadá

Chicago, EUA

East Rutherford, Nova Jersey, EUA

Boston, EUA

Los Angeles, EUA

Cidade do México, México

Seul, Coreia do Sul

Tóquio, Japão

Melbourne, Austrália

Sydney, Austrália

São Paulo, Brasil

Santiago, Chile

Buenos Aires, Argentina





Segundo a NME, as informações serão divulgadas “em breve”. No comunicado à imprensa divulgado quando o retorno foi anunciado, o grupo informou apenas das datas da “etapa nacional da turnê”, dizendo que “os planos estão em andamento”, sugerindo uma turnê mundial.











Originalmente o grupo anunciou 14 shows, mas acrescentou três datas após uma "demanda sem precedentes". A turnê começará em 4 de julho em Cardiff, País de Gales. O Oasis se separou em 28 de agosto de 2009, há 15 anos, quando o guitarrista e principal compositor Noel Gallagher disse que não poderia mais trabalhar com o vocalista e irmão Liam, depois de uma série de brigas públicas.





