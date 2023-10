677

Oasis em Montreal, no Canadá, em setembro de 2008 Anirudh Koul/Flickr A banda Oasis fará uma turnê para celebrar os trinta anos do álbum "Definitely Maybe", o primeiro disco do grupo britânico.

"É o álbum mais importante dos anos 1990 sem exceção. Eu não estaria em lugar nenhum sem ele e você também não, então vamos comemorar juntos", disse Liam Gallagher, vocalista da banda, ao anunciar a turnê.

As apresentações devem começar na cidade inglesa de Sheffield no dia 02 de junho de 2024, levando ao público músicas como "Whatever", "Fade Away", "Listen Up" e "Sad Song".

A turnê deve terminar em 27 de junho. O grupo, porém, volta desfalcado. Noel Gallagher, irmão do vocalista, não deve fazer parte dos shows. Os dois se desentenderam em 2009, motivo pelo qual acabaram com a banda.

À época, Noel anunciou, em comunicado, a saída porque "simplesmente não poderia continuar trabalhando com Liam nem mais um dia". Ao longo dos anos, os irmãos recusaram a reconciliação.

Noel falou, em entrevista recente à BBC Rádio Manchester, que não dirá "nunca" sobre uma reunião do Oasis. Mas, segundo ele, um conjunto extraordinário de circunstâncias precisaria acontecer para o grupo se reunir novamente. "Isso não quer dizer que essas circunstâncias nunca aconteceriam."