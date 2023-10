677

Performance foi "uma celebração da carreira de Madonna", como analisou a BBC FREDY BUILES / AFP Cerca de três meses após ter sido internada por causa de uma infecção bacteriana grave, Madonna voltou aos palcos com a turnê "Celebration", que comemora 40 anos de carreira, na noite deste sábado (14) em Londres, na Inglaterra.



Com 47 hits tocados, 17 trajes de arquivo recriados e uma impressionante produção que incluiu mais de 600 luzes e 80 toneladas de equipamento, a performance foi "uma celebração da carreira de Madonna", como analisou a BBC.



A rainha do pop falou sobre a condição médica que enfrentou neste ano durante o show. "Não achei que fosse conseguir e nem os meus médicos", disse, e em seguida interpretou "I Will Survive", de Gloria Gaynor. Ao cantar o trecho "Você pensou que eu só me deitaria e morreria", voltou-se à plateia e perguntou: "Vocês pensaram?"



Madonna também falou sobre a escalada da violência em Israel e na Palestina. "Tem coisas acontecendo no mundo que são tão dolorosas de testemunhar", disse. "Parte meu coração ver crianças sofrendo, adolescentes sofrendo, idosos sofrendo. É tudo de partir o coração."



A rainha do pop também prestou homenagem aos amigos que morreram em decorrência da Aids na década de 1980. Enquanto cantou uma versão emocional de "Live To Tell" suspensa em uma estrutura de metal, fotos de personalidades como Martin Burgoyne, Alvin Ailey e Freddie Mercury apareceram em um telão ao fundo.



A performance de Madonna, que marca seu retorno aos palcos, também foi celebrada por veículos ao redor do mundo. A revista Billboard escreveu que o show foi "uma vitória exuberante para uma mulher que chegou a Nova York com apenas US$35 e se transformou na maior diva pop que o mundo já viu."



Não faltaram referências aos momentos icônicos da carreira da artista no show. A Bob the Drag Queen, que serviu como mestre de cerimônias da apresentação, entrou em cena vestida como Maria Antonieta, assim como fez Madonna na performance da Vogue no Video Music Awards de 1990.



A presença da família de Madonna também marcou a noite. A filha Mercy James tocou "Bad Girl" no piano, música que a rainha do pop não apresentava ao vivo há 30 anos. Já Lourdes juntou-se a mãe como jurada durante a performance de Vogue para avaliar os dançarinos que desfilaram pelo palco, enquanto David Banda acompanhou a mãe na guitarra durante a música "Mother and Father".



Outro ponto alto do show foi um tributo a Michael Jackson, o rei do pop e amigo próximo da cantora. Uma versão de "Like a Virgin" foi misturada com a batida de "Billie Jean", enquanto o telão mostrava sombras de Madonna e Michael Jasckon na juventude, dançando juntos e se abraçando.



A revista americana Variety fez coro com o jornal The New York Times e destacou como Madonna, assim como há 40 anos, soube ocupar o palco com o mesmo entusiasmo, dançando e cantando como só ela pode fazer.