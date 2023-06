Madonna: o que se sabe de problema de saúde que levou cantora a adiar turnê mundial

683

Madonna teve infecção bacteriana grave, segundo seu empresário (foto: Getty Images)

Madonna adiou sua turnê mundial depois de ser levada para a unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital com uma infecção bacteriana.



Segundo seu empresário, a infecção da popstar foi "grave" e a levou a "uma internação de vários dias na UTI".



Ele acrescentou que espera-se que Madonna se recupere completamente.



Em comunicado, Guy Oseary disse que a saúde de Madonna está melhorando, mas que ela ainda está sob cuidados médicos.



Esperava-se que Madonna, de 64 anos, lançasse sua turnê com 84 shows no próximo mês.

Acredita-se que ela esteja recebendo tratamento médico em um hospital na cidade de Nova York, informou a mídia americana.

A cantora pretendia comemorar o 40º aniversário de primeiro single de sucesso, Holiday, embarcando em sua primeira turnê dedicada aos seus grandes hits.

Apelidada de Celebration Tour, seria o retorno de Madonna às arenas e estádios após seus shows experimentais Madame X, em 2019 e 2020.

Algumas dessas apresentações foram canceladas devido a lesões no joelho e no quadril da estrela.

"Desculpem-me, tive que cancelar esta noite", escreveu no Instagram após cancelar uma apresentação em Lisboa em 2020, "mas devo ouvir meu corpo e descansar!"

Leia mais: Alimentação nas férias: como evitar o consumo de doces para as crianças

A turnê de Madonna deveria começar em Vancouver, no Canadá, em 15 de julho e terminar em 30 de janeiro na Cidade do México.

Mas o empresário da cantora disse que Madonna desenvolveu uma "grave infecção bacteriana" no sábado (24/6) e que todos os compromissos precisariam ser suspensos por causa disso.

Madonna é extremamente reservada sobre questões de saúde (foto: Getty Images)

Ao anunciar a turnê em janeiro, ela disse aos fãs: "Estou animada para explorar o máximo de músicas possível, na esperança de dar aos meus fãs o show por que eles esperavam".

Os maiores sucessos de Madonna abrangem várias décadas - incluindo Into The Groove (1985), Like A Prayer (1989), Vogue (1990) e Hung Up (2005), dentre outros.

É provável que Madonna - que é extremamente reservada sobre questões de saúde - estivesse nos estágios finais dos ensaios para a turnê.

Em 2009, ela foi premiada com o Guinness World Record pela turnê musical de maior bilheteria de uma artista feminina pela Sticky & Sweet Tour.

A revista americana Forbes a lista como a 45ª mulher mais rica dos Estados Unidos país, com uma fortuna estimada em US$ 580 milhões (R$ 2,82 bilhões).

Estima-se que ela tenha faturado cerca de US$ 1,2 bilhão (R$ 5,82 bilhões) em turnês.

Madonna tem seis filhos. Na semana passada, ela postou para seus 18,9 milhões de seguidores no Instagram para parabenizar suas filhas gêmeas de 10 anos por concluírem o ensino fundamental.

Madonna Louise Ciccone cresceu na cidade de Detroit, no Michigan. Em 1978, ela se mudou para Nova York para seguir carreira na dança e na música.

No início deste ano, seu irmão mais velho, Anthony Ciccone, morreu aos 66 anos, depois de lutar contra o alcoolismo.