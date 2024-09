A banda Fresno fez a alegria dos emos e saudosos das músicas dos anos 2000 nesta quinta-feira (26/9). O grupo gaúcho lançou a segunda parte do álbum “Eu nunca fui embora” com sete novas faixas. Entre elas, uma versão de “Camadas”, com a dupla Chitãozinho e Xororó, e “Se eu for eu vou com você”, com o NX Zero.





A parceria com o grupo de Di Ferrero foi um presente para os fãs, que há anos aguardavam uma colaboração entre as bandas. No auge dos anos 2000, os gaúchos e os paulistas eram tidos como rivais no mundo das premiações, mesmo que os músicos sempre declarassem publicamente que são amigos. A ideia de um feat se tornou mais palpável após as bandas saírem em turnê juntos, com o “I wanna be tour”.





Antes de “Se eu for eu vou com você”, as bandas chegaram a gravar outra faixa, mas optaram por outra música, que tivesse maior chance de se tornar hit. A canção mescla os rifles de guitarra do emo e uma batida pop dançante. Outro feat entre bandas emo é “Essa vida ainda vai nos matar”, com o Dead Fish, um rock mais pesado.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Outra parceria que agrada os fãs é “Camadas”, com Chitãozinho e Xororó. Os sertanejos e os roqueiros já fizeram parcerias anteriormente, em 2008, no projeto Estúdio Coca-Cola, cujo objetivo era misturar artistas de gêneros musicais diversos com versões de grandes hits.





A banda e os sertanejos se tornaram amigos desde então e a dupla até emprestou o sítio para a gravação de um clipe dos gaúchos. A relação se estreitou em 2024, quando o vocalista Lucas Silveira foi chamado pela dupla para participar do clipe de "Direito de viver", música gravada para arrecadar fundos para os atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul em maio deste ano. Foi aí que veio a ideia de criar a faixa bônus do álbum, com uma nova versão lançada na primeira parte de “Eu nunca fui embora”.





O último feat do álbum é com Filipe Catto, em “Diga - parte final”. A música encerra a “saga” de “Diga”, lançada em 2011 no EP "INVentário", com continuação no álbum de 2012, "Infinito”. A tríade reflete um término de relacionamento, sendo “Diga - parte 2” um dos maiores hits da banda.





A parte final surgiu por um acaso, a partir de uma outra composição. A voz doce de Catto quebra a tensão da letra. Ao UOL, a banda disse que a música “cai bater muito forte em quem é fã de todo esse folclore da banda".