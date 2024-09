A colombiana Shakira lançou, nessa quarta-feira (25/9), seu novo single “Soltera”. A faixa celebra a liberdade feminina e conta com a participação de grandes nomes da música latina, incluindo a brasileira Anitta. A mexicana Danna Paola e a venezuelana Lele Pons também contribuíram na faixa.





“Eu tenho o direito de me comportar mal / Para se divertir / Estou solta e agora posso fazer o que quiser / Ela se diverte muito solteira”, diz um trecho da letra. A música é lançada na semana após Shakira receber três indicações ao Grammy Latino: Álbum do Ano por “Las Mujeres Ya No Lloran”, Canção do Ano por "Entre Parêntesis" e Melhor Performance de Música Eletrônica Latina por “Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix).”





Antes mesmo do lançamento, a música já havia causado expectativa nas redes sociais após a gravação do clipe no LIV, em Miami. O vídeo será lançado em breve, em data ainda não divulgada. Confira a tradução da letra:





"Solteira"





Saí para clarear minha cabeça

E estou cansada de ser desligada

Eu decidi me ligar

Troquei de amigos porque aqueles que eram

Eles só falavam sobre ele

Eu tive que aprender da maneira mais difícil

Que não tenho nada a perder

E gosto deles também





Eu tenho o direito de me comportar mal

Para se divertir

Estou solta e agora posso fazer o que quiser

Ela se diverte muito solteira

Eu tenho o direito de me comportar mal

Para se divertir

Estou solto e agora posso fazer o que quiser

Ser solteira é bom demais





O dia é para festejar, praia

E para cruzar a linha

Na areia na toalha

Esse pequeno plano nunca falha, lla-lla

Essa garota tem fãs

E o coração se partiu como Sanz (Ah-ah)

Há muitos que dão em cima de mim, mas

Poucos são os que algo me dão

Sou seletiva, histórico curto, normal

Por razões óbvias, desenvolvi uma fobia do amor

Um cara que mandou mensagem para mim

Mandei o print da tela para sua namorada





Ninguém vai me dizer como devo me comportar

Eles podem dar sua opinião





Mas tenho a alegria de me comportar mal

Para se divertir

Estou solta e agora posso fazer o que quiser

Ser solteira é muito bom

Eu tenho o direito de me comportar mal

Para se divertir

Estou solta e agora posso fazer o que quiser

Ser solteira é muito bom





Com vista para o mar, reservei o hotel

Eu já fiquei excitada com apenas um coquetel

Eu estou usando pouca roupa para mostrar minha pele

A abelha rainha está deixando cair mel





Ainda cheira a verão aqui

O que há de errado com isso? Sim

Sua razão é ser usado e

Meu corpo está dizendo





Eu tenho o direito de me comportar mal

Para se divertir

Estou solta e agora posso fazer o que quiser

Ser solteira é bom demais





Ainda cheira a verão aqui

O que há de errado com isso? Sim

Sua razão é ser usado e

Meu corpo está dizendo

Ainda cheira a verão aqui

Sua razão é ser usado, oh sim

Hoje ganhei algo aqui

Oh!





Ser solteira é bom demais (e agora tem mais)

Eu tenho o direito de me comportar mal

Para se divertir

Estou solta e agora posso fazer o que quiser

(Ah, que delícia)

Ela se diverte solteira (olha que delícia)

Eu tenho o direito de me comportar mal

Para se divertir

Estou solta e agora posso fazer o que quiser

Ser solteira é bom demais

Eu tenho o direito de me comportar mal

Para se divertir

Então aquele babaca, se sente machucado quando me vê

Ser solteira é bom demais

Eu tenho o direito de me comportar mal

Para se divertir

Então aquele babaca, se sente machucado quando me vê

Ser solteira é bom demais