A cantora Shakira anuncia nesta terça-feira (16/4) as datas e locais de uma nova turnê para a divulgação do novo álbum, “Las mujeres ya no lloran”. A colombiana revelou que fará a tour mundial durante uma participação surpresa no festival Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (12/4). Ela também postou a novidade nas redes sociais, agitando os fãs.

“Tão entusiasmada por finalmente anunciar que a ‘Las mujeres ya no lloran world tour’ está acontecendo! Mal posso esperar para voltar ao palco a festejar e a celebrar com a minha alcateia”, publicou. A cantora, que tem apelido de loba, também publicou um vídeo com diversas cenas dela no palco e a legenda “La loba se viene” ou “A loba está chegando”, em português.

No Coachella, Shakira participou da apresentação do DJ Bizarrap, cantando "La Fuerte" e "BZRP Music Sessions, Vol. 53". Entre as músicas, o telão exibiu o nome da turnê, enquanto ela fazia o anúncio em espanhol e inglês para o público.

Em “Las mujeres ya no lloran”, a cantora reflete sobre a separação do jogador Gerard Piqué, com quem foi casada por 11 anos e teve uma separação conturbada após uma traição do espanhol. “Houve tantos pedaços da minha vida que desmoronaram diante dos meus olhos e eu tive que me reconstruir de alguma forma, pegando os ossos do chão e juntando todos eles. E a cola que manteve tudo unido foi a música", explicou em uma entrevista.

Essa é a primeira turnê mundial de Shakira desde 2018, quando ela viajou com a tour “El dorado”, com apresentações no Brasil na cidade de São Paulo e Porto Alegre (RS). Em setembro de 2023, a colombiana declarou que deve voltar em breve ao país. “Em entrevista publicada pela revista Vogue no ano passado, a artista disse que sua turnê deve passar pelo Brasil. "Claro que o Brasil não pode faltar. Tenho uma relação muito especial com o país e meus fãs brasileiros desde muito jovem", afirmou.

"Em uma de minhas primeiras turnês, passei um tempo no Brasil, aprendi português e mudou minha vida. Adoro que seja uma cultura com tanta paixão e amor à arte e música, e que os fãs não medem esforços na hora de expressá-lo", disse.